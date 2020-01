Charlyn Corral decidida a convertirse en referente

Madrid, España.- Cuando Charlyn Corral decidió quitarse la playera del Levante para fichar con el Atlético de Madrid, sabía que tenía la oportunidad de jugar en el mejor equipo de España en las tres últimas décadas.

Lo anterior representó salir de la zona de confort y comenzar de cero en otra ciudad, con nuevas compañeras e incluso diferente sistema de juego.

Sobre sus primeros meses en el club colchonero, la delantera mexicana conversó con EFE tras el entrenamiento del miércoles, bajo atípico calor invernal.

“Yo sabía que venir aquí sería difícil. He tenido buenos y no tan buenos momentos. Estoy contenta porque ha sido un reto para mí. Sé que puedo aportar más. Como equipo no estamos como quisiéramos, pero queda mucho y no dejaremos de luchar. Me gusta ser positiva y pensar que las cosas pueden cambiar. Es momento de seguir trabajando y de seguir creyendo”, indicó.

La mexicana quiere hacer historia: “Me gustaría ser referente del club. Poco a poco me he ganado el cariño de la gente. Me gusta que se sorprenda más del trabajo del día a día y no se quede sólo con los goles, con los números y las estadísticas. Quiero que vean lo que soy como persona y como deportista. Aquí la exigencia es mayor y me gusta. No me da miedo, soy la primera que me exijo”.

Aprende de Héctor Herrera: “He tenido la oportunidad de hablar con él, está viviendo lo mismo. Para él venir aquí también era un sueño. Al principio le costó ser titular, pero ahora juega más".