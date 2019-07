Charlyn Corral firma por un año con el Atlético de Madrid

El futbol mexicano tiene una nueva estrella que brilla en los primeros planos de Europa. Charlyn Corral ha dado un nuevo y trascendental paso en su trayectoria por el balompié español, mismo que ya conquistó en lo individual con el “Pichichi”, que la acredita como la goleadora de la Liga, la cual ahora intentará ganar en lo colectivo con su nuevo club. En exclusiva para ESTO, la atacante compartió que ya es nueva jugadora de Atlético de Madrid, que ostenta el tricampeonato ibérico de la categoría.

Desde la intimidad de su casa, Charlyn nos dio sus primeras impresiones al respecto con un semblante de emoción por el reto más importante de su vida hasta hoy. “Muy contenta, porque se viene algo nuevo en mi carrera, algo que siempre he querido, el reto en un gran club, y muy pronto estaré en las filas de Atlético de Madrid, así que me siento feliz por el desafío. Sé que son las Tricampeonas de la Liga Iberdrola y no va a ser nada sencillo embonar en el equipo, aunque me creo con la capacidad de poder hacerlo”, expresó.

Aunque vestirse de colchonera es una gran responsabilidad, Corral celebra haber consumado la meta que se trazó desde su arribo al viejo continente. Levante le sirvió para darse a conocer y proyectarse, ahora tiene a su alcance otras posibilidades, como un campeonato local y la disputa de la Champions League. “Lo valoro mucho. Es algo que desde mi primer año quería, estar en los mejores equipos, aunque por diferentes razones no se había dado. Sinceramente fui muy feliz en Levante y siempre estaré agradecida por la oportunidad. Ahora sé que todo cambia, porque encajar en un club como el Atleti, que cada año demuestra la ambición de ganar, jugar Champions League, que es una competencia que no había podido disputar. Todo eso me llena de orgullo. Estoy ilusionada de empezar ya, pero también sé que es una gran responsabilidad y quiero estar a la altura del equipo”, detalló.

El interés del cuadro de la capital española en Charlyn no es nuevo. Ella misma confesó que anteriormente ya habían tenido intención de traerla, pero apenas se pudo concretar su llegada. “Sabía que mi ciclo en Levante había terminado. Antes había habido interés del Atlético, siendo Tricampeonas, tienen muchas jugadoras en mente. Su interés me lo mostraron desde el primer momento. En cuanto acabó la Liga se acercaron y no lo pensé, sabía que era la mejor decisión; tenía buenas ofertas, pero en el análisis de lo que quiero decidí irme para allá. Mi meta siempre fue estar en un club top, con las mejores y donde aspire a títulos. Este club me lo puede dar”.

Convencida de sus alcances, Corral expresa: “Me visualizo como una jugadora referente. Después de cuatro años en Levante ya no soy una desconocida; cuando llegué a España sí tenía que demostrar y me lo hacía sentir la gente, tenía una trayectoria en México, pero en Europa no era conocida. Desde que llegué he buscado dejar huella, ahora que voy a este nuevo reto sé que me conocen y hay expectativas grandes hacía mí. Me quiero consolidar, buscar ser titular paso a paso, primero es ganarme la titularidad, después marcar goles; no me gusta presionarme en los números, porque sé cuánto es mi promedio, pero ahora todo es nuevo y lo más importante es ir paso a paso. La presión va a ser diferente en Atlético, cada semana sabes que no puedes perder partidos y te juegas la Liga. Eso es algo que no me ha tocado vivir y debo estar tranquila, asimilar esa parte y crecer”.

ANSIOSA POR EL DERBI

Una de las noticias “bomba” en el futbol femenil de España fue la irrupción del Real Madrid, que, tras comprar la franquicia de Tacón, debutará el año entrante y dará inicio a los derbis en la capital española, cosa que emociona a Charlyn. “Cuando escuché la noticia del Real Madrid obviamente fue lo primero que pensé, cómo se va a poner ese Clásico. La gente en Madrid es muy apasionada por el futbol y sus colores. Yo feliz, como jugadora, siempre quieres vivir ese tipo de partidos”, reconoció.

“Sinceramente creo que es una buena noticia. Podrá haber gente que diga que no fue de la mejor manera, porque compraron a un equipo. Me parece que va a ser algo bueno, porque le va a dar un salto de calidad. Real Madrid es un club que pesa y obviamente sabemos la historia que tiene y lo que representa en el medio del futbol. Eso va a ser bueno para que la competencia aumente y los clubes se preocupen más en mejorar los aspectos”, sentenció.