Chicharito anota un golazo en triunfo de Sevilla en la Europa League

El Sevilla goleó al Qarabag azerbaiyano (0-3) en su debut esta campaña en la Liga Europa, con tantos del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, Munir El Haddadi y Óliver Torres; y, con un buen segundo tiempo, presentó sus credenciales en un torneo del que es el 'rey', con cinco títulos.



El pentacampeón de la competición, muy sólido, dominó siempre a un cuadro azerí voluntarioso pero que nunca inquietó de verdad a un Sevilla que encontró en la segunda parte la efectividad que no había tenido en la primera para imponerse con solvencia y con buenos goles de Chicharito, que abrió la 'lata' para estrenarse como sevillista, del hispanomarroquí Munir y de Óliver Torres, otro de sus fichajes.



Pese a reiterar en la previa que sólo pensaba en el Qarabag y no en el Real Madrid, el rival del domingo, Julen Lopetegui hizo hasta siete cambios en el once, con Escudero y los jóvenes Pozo y el galo Koundé más Escudero en la zaga, el serbio Gudelj en el medio con Óliver Torres y Jordán -'titularísimo' en lo que va de campaña-; y el mexicano Chicharito arriba con el argentino Mudo Vázquez y Munir.



Con hombres habituales como Jesús Navas, el luso Carriço, el holandés De Jong o el argentino Ocampos -sancionado- en la grada y el también argentino Banega, el brasileño Fernando o Reguilón en el banquillo, el Sevilla salió muy fuerte, con intensidad, queriendo evitar sorpresas, y dejó patente su solidez ante un rival inferior.



Aún así, con el control total del choque en la primera mitad, a los sevillistas les faltó lo que vienen echando de menos desde que comenzó la Liga: más pólvora y efectividad arriba, pues muy pronto pudieron ponerse por delante en una falta de Jordán que no atinó a rematar el brasileño Diego Carlos o en un tiro fuera de Chicharito.

El Qarabag, un rival ordenado aunque se vio desbordado por la alta presión del equipo español, se hizo visible por primera vez en ataque a los 9 minutos con un lanzamiento lejano y desviado de Richard Almeida, aunque el Sevilla siguió con su nítido dominio y al cuarto de hora el mexicano tampoco acertó con un cabezazo alto.



La iniciativa la llevaban claramente los pupilos de Lopetegui gracias a la verticalidad de Alejandro Pozo por la derecha y la claridad de Óliver Torres, pero todos sus intentos fueron estériles por la ausencia de pegada, de gol, como en dos buenas opciones de Munir El Haddadi, la primera parada con acierto por el meta bosnio Bégovic y la segunda al rematar alto un centro del incisivo Pozo.



Los azerbaiyanos, aunque con una mayor timidez, también buscaron el gol en un tiro que se le fue alto a Abbas Huseynov, cerca de la primera media hora, y en una falta directa botada por Jaime Romero, uno de sus tres jugadores españoles, que dio en la parte superior del larguero de la meta defendida por el checo Tomas Vaclík.



En la reanudación continuó el mismo guión, si bien el Qarabag, con un organizado entramado defensivo, nunca se descompuso y buscó provocar algún fallo de los hispalenses para crear algo de peligro.



Pero el balón y la insistencia siguieron siendo del Sevilla. Tras un aviso baldío de Jordán desde la frontal, llevó su dominio al marcador con el estreno goleador de Chicharito como sevillista recién rebasada la primera hora de juego, en el 62, al lanzar magistralmente con la derecha una falta que entró ajustada al poste derecho del portero Bégovic.



El golazo del mexicano, el último en llegar, en su segundo partido con el cuadro andaluz y en su debut como titular, facilitó mucho las cosas a los hispalenses, pues el Qarabag, que demostró tener problemas para generar ocasiones, no terminó de reaccionar.