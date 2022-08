Chicharito Hernández asegura que no aventó la bandera de México al suelo

El atacante del Galaxy de Los Ángeles, Javier 'Chicharito' Hernández, rechazó que haya aventado la bandera de México, después de que circuló un video en el que se observa el momento en que el futbolista descartó firmar el símbolo patrio.

"Yo no sabía que la bandera la tenía, solo yo agarrada, normalmente no me fijo si la están agarrando o no, y más en el estadio del Galaxy que la gente está arriba de nosotros y siempre la están agarrando".

"Yo nada más la estiro y firmo y cuando decido no firmar la bandera es cuando la paso y no es que la tire, la paso para irme a otro y pensé que la estaba deteniendo esa persona", indicó 'Chicharito' en un live que hizo en redes sociales.





"Desafortunadamente, la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di. Hay gente que le gusta aprovecharse de otras cosas y no conocen y nada más me quieren juzgar por un video, por una situación".

Aclaró que no le preocupa las críticas que se han dado en las últimas horas que lo señalan como una persona que no respeta los símbolos mexicanos.

"La gente seguirá interpretando, esta es la versión que les comparto y solo decirles que yo estoy agradecido con mi país, no quiero que con esto cuestionen mi patriotismo o el amor que tengo a mi país".

"Qué bueno que el 99 por ciento de mis amigos y mi familia y la gente que amo vive ahí, entonces créanme que es un hecho desafortunado porque se sacó de contexto", sentenció.

'Chicharito' ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas, no solo porque rechazó firmar la bandera, también porque le negó una foto a un niño que se le acercó a pedírsela.

Por lo pronto, el mexicano tendrá actividad este sábado cuando el Galaxy se vea las caras con el Sporting KC, en duelo que se realizará en el Sporting Park de Kansas City de Estados Unidos.