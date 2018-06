Chicharito Hernández rompe el silencio sobre polémica fiesta de la Selección

La fiesta de la Selección Mexicana que ha escandalizado a todo el mundo tenía como fin festejar el cumpleaños de Javier “Chicharito” Hernández. Sin embargo, las cosas se salieron de control. A través de una Facebook Live emitido desde la cuenta de la Selección Mexicana, el delantero rompió el silencio sobre esta polémica, revelando que a la reunión hubo muchos invitados, pero nunca escorts.



“La realidad fue que hubo una reunión que se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente nos dieron la noche libre. Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, el único que no estuvo presente fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal y se disculpó conmigo”, relató el máximo goleador histórico del Tricolor.

“Estuvimos ahí, cenamos, llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso irse, como cada uno si se quiere ir a un antro o una fiesta, nosotros no tenemos la oportunidad de estar los 23 o 24 todos juntos y podernos reunir, pasar un buen rato como jóvenes adultos”.

Además, destacó que le parecía doloroso que la gente se crea los rumores que fueron publicados por una revista de espectáculos del país.

“Otra cosa que me avergüenza es que jamás hubo escorts, no se pagó para ningún tema similar a eso; me parece una falta de respeto para todos los invitados y para sus familias. La verdad se me hace un poco injusto, pero hay muchas cosas que no podemos cambiar y que duelen porque se dicen por todo el país. Para cerrar esto, viendo cómo se está dando todo y estando todos con la conciencia tranquila, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, creo que no lo volveríamos a hacer”, culminó el atacante.

