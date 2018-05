“Chivahermaos” arman boicot en protesta por venta de Pizarro

La posible venta de Rodolfo Pizarro podría ser la bomba del próximo draft de la Liga MX, ya que Monterrey estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo y pagar muchos millones de dólares; sin embargo, los aficionados de Chivas se mostraron descontentos, pese a la fuerte suma que pagarían los Rayados.





Tanto es el descontento que se ha generado, que los “Chivahermaos” lanzaron póster donde amenazan con no comprar ningún producto oficial, no renovar los abonos, no comprar productos de los patrocinadores y otras cosas.

Fuertes rumores aseguran que Rodolfo Pizarro, quien se ha convertido en ídolo en el Rebaño Sagrado, ya estaría amarrado por los Rayados; sin embargo, aseguran que una propuesta de Europa que iguale la cantidad, dejaría sin oportunidad al equipo regio.