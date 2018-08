Ahora el control de Chivas lo tendrá el hijo de Jorge Vergara

Jalisco.- Amaury Vergara asumió la Vicepresidencia y dirección general del grupo Omnilife-Chivas y con esto estará más cercano al equipo situación que, dijo, no le resta poder ni importancia al trabajo de José Luis Higuera.

“Para nada al contrario creo que José Luis asume una responsabilidad todavía más grande al comprometerse al 100 con el equipo para otorgar los resultados que la gente quiere. Se llegó con un consenso del consejo administrativo”, dijo Vergara.

Ahora asumiendo el rol que le toca, habló de lo que vio y aprendió de su padre, Jorge Vergara, al mando del equipo.

Los cambios son emocionantes, pero pocos presentan un reto como éste.



De mi parte, asumo con mucha responsabilidad y entusiasmo el inicio de esta nueva etapa de Grupo Omnilife-Chivas, y agradezco la confianza en mi capacidad. pic.twitter.com/jBDJCKUaLD — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) 3 de agosto de 2018

“Saben que más allá de que es mi padre lo respeto y admiro muchísimo, haber crecido junto a el es una de las oportunidades mas grandes que me ha dado la vida, es un empresario visionario que ha logrado lo que muchos quisieran. Creo que todos somos humanos y todos tenemos virtudes y defectos, no me concentro en los errores de mi padre, al contrario. Me concentro en lo que puedo aportar, pienso constantemente lo que puedo aportar, independientemente de los errores del pasado”.

En cuanto a las finanzas dejó claro que van bien y que asume la responsabilidad de crecer y fortalecer al equipo.

Finalmente, habló sobre el hecho de ser quien un día tome las responsabilidades completas de su padre, pensando en que ha llegado su momento de tomar mayor protagonismo.

“Falta mucho tiempo para pensar en eso, estamos en este proceso que es muy importante y mi padre tendrá que decir hasta cuando quiere ser presidente, pero es incansable y quiere dedicarse a esto hasta el día que muera y falta mucho tiempo para eso, pensamos en el bien de las compañías, que hacer para que estén sólidas, como crecer, estamos en miras de crecer Omnilife a China y África, son dos proyectos muy grandes y eso es mas importante que pensar en muchos años adelante”.