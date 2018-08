Chivas entrenó con la ausencia de Raúl Gudiño

Guadalajara.- Luego de derrotar por la mínima diferencia al Necaxa y acabar con una larga sequía de tres puntos en casa, Chivas entrenó este miércoles en Verde Valle, donde contó con la ausencia de Raúl Gudiño, quien no salió ni a la cancha.



El cancerbero rojiblanco no fue parte del encuentro frente a los hidrocálidos por molestias en la espalda, que obligaron a incluir en la alineación titular a Miguel Jiménez, guardameta que venía desempeñándose en la Copa MX.

Quien tampoco entrenó fue el capitán Carlos Salcedo, quien viene presentando problemas en el menisco de la rodilla izquierda, que han mermado su participación en el presente torneo.

Por ello, Miguel Jiménez y Mario de Luna podrían aparecer de inicio este viernes cuando el Guadalajara visite a un Atlas en crisis, dentro del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Al haber acabado con la agonía en la Perla Tapatía, el Rebaño enfrentará al Atlas con el ánimo a tope. Cabe recordar que los Rojinegros no han podido anotar un solo gol hasta el momento en seis fechas recorridas del presente torneo.

“Rompimos lo que no podíamos hacer en algunos partidos que nos tocó dirigir, son dos partidos nada más. (Nosotros) habíamos llegado recién, no era fácil la situación. Siempre dije que con el plantel que tenemos iban a ver un equipo que iba a dejar todo en el campo de juego. Me parece que el equipo va agarrando identidad, esa parte me pone contento”, manifestó el entrenador José Saturnino Cardozo luego de la victoria frente a los dirigidos por Marcelo Michel Leaño.

Será este viernes cuando se celebre una nueva edición del Clásico Tapatío en la cancha del Estadio Jalisco. El Rebaño llegará como favorito por sus últimas dos actuaciones, que en combinación con el desastroso torneo de Atlas hasta el momento, da para pensar que los rojiblancos pueden cerrar con una jornada doble perfecta en cuanto a puntos se refiere. Gran compromiso para Cardozo.