Chivas listo para el Mundial de Clubes

Chivas cerró su preparación para el Mundial de Clubes. Este viernes sólo hará reconocimiento de cancha en el estadio Hazza Bin Zayed y conferencia de prensa por parte de Pepe Cardozo y el capitán Jair Pereira para así debutar en el Mundial de Clubes frente al Kashima Antlers de Japón.



Guadalajara en las dos últimas semanas ha utilizado en su preparación el mismo cuadro con un 4-4-2 flexible que le dé la posesión del balón, la rápida recuperación del mismo y buscar abrir cancha por las bandas a velocidad para desordenar al conjunto nipón.

Cardozo en plan de broma me comentó en corto que están listos para comer Yakimeshi y comenzar con el pie derecho esta aventura mundialista que los pueda llevar a enfrentar al Real Madrid.

El ambiente en el equipo es de primera. Hay ilusión y compromiso, además de motivación ya que 300 elementos de la Irresistible ya están en Dubai, donde este viernes se reunirán en Burk Al Khalifa para comenzar a hacer sentir la presencia del Rebaño Sagrado en territorio árabe y mostrar su apoyo al equipo.

Pilotos y sobrecargos mexicanos han visitado el hotel del chiverío para la clásica foto o el autógrafo de sus ídolos. Chivas está listo; faltan 90 minutos para llegar al Real.

Los rojiblancos van a dar sorpresas

Al Ain.- Amaury Vergara vive intensamente este Mundial de Clubes con sus Chivas. Lo dejó claro en Fox Sports: “Estamos de maravilla. Vivimos un sueño hecho realidad. Ansiosos por arrancar ya”.

Cerraron filas en Chivas: “Por supuesto, hay que hacer un recuento de lo que falló en casa e inmediatamente abrir un nuevo proyecto. Armamos un plan de trabajo de lo que debemos hacer en físico, juego y mental. Meses de intenso trabajo. No es coincidencia. Los chicos se lo ganaron. Conectarse con ese sentimiento será clave”.

América, por el título en México, y Chivas en el Mundial: “Vamos un poco arriba en un aspecto, estaríamos con algo increíble que ningún equipo mexicano ha logrado. Hemos estudiado fuerte al Kashima, con mentalidad fuerte y un bichito pensando en el siguiente rival. Nos sentimos con confianza para lo que seguimos”.

Real Madrid: “Son humanos, tienen sus defectos y debemos aprovechar para ganar. Primero es Kashima. Hay unión y mentalidad unificada. Todos conscientes de por qué están aquí. Chivas quiere traer victorias a casa, conscientes de que se puede hacer historia. Elementos motivadores para el jugador. Orgulloso, emocionado. Es un tipo que piensa en la victoria, en motivar a los jugadores para que ellos se mentalicen”.

Pereira aprovechará el Mundial

Al Ain.- Jair Pereira es la voz experimentada en el Rebaño Sagrado y que entiende perfectamente lo que se juegan en el Mundial de Clubes. Así lo platicó con Fox Sports: “Entre los de más experiencia es darse cuenta dónde estamos parados, oportunidad de trascender. Los chavos deben estar conscientes de que no siempre se juega un partido de estos. Los veo metidos y con ganas de hacer historia”.

Exigencia: “Concentración los 90 minutos. Estudiamos al Kashima y sabemos qué nos espera. Nuestro equipo generó mucho en la Liga, fallamos demasiado, el margen de error atrás era poco. A balón parado cometimos errores, sufrimos en marca. Por eso los resultados adversos”.

Chivas, en lo suyo: “Tratamos de separar el torneo de Liga con el Mundial de Clubes. Si podemos dejar huella o marcar historia, es en este momento, donde ningún mexicano lo ha hecho. Que sea con 11 mexicanos representando a un país, un escudo”.

Jair debutó a los 25 años con La Máquina de Cruz Azul: “Mi carrera no ha sido fácil. Nunca bajé los brazos, luché por mis sueños. El profe Meza me dio la oportunidad. Gané una Copa con Cruz Azul, ahora en Chivas. Estoy en plena madurez, fuerte, he ganado en personalidad. En este Mundial de Clubes no quiero dejar escapar la oportunidad”.