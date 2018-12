Chivas regresa a territorio tapatío tras su participación en el Mundial de Clubes

Guadalajara.- Concluyó la aventura en Emiratos Árabes, el chiverío volvió a territorio tapatío luego de su penosa exhibición en el Mundial de Clubes. El regreso fue gris y frío.

El Rebaño llegó de madrugada al aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla. Los medios de comunicación esperaron al equipo para dialogar con los jugadores y directivos sobre lo acontecido del otro lado del charco, pero fue en vano.

El silencio fue total en el aeropuerto. José Luis Higuera lideró la estampida en el aeropuerto Miguel Hidalgo, el directivo caminó discreto, pero al ver a los reporteros avanzó más rápido.

José Luis nunca se detuvo, todos los cuestionamientos los evadió.

Futbol

El CEO rojiblanco caminó con la cabeza abajo hasta llegar a su camioneta. José Luis es visto como el principal culpable de lo que sucede en el chiverío.

Tras la huida de Higuera, Amaury Vergara fue el siguiente en aparecer. El vicepresidente rojiblanco salió a la misma velocidad que Higuera: “En la semana los atendemos”, fue lo único que emitió Amaury y luego se alejó del lugar.

Así, escondidos y sin habla, aparecieron los directivos rojiblancos. La presión la tienen encima. el directivo Mariano Varela fue el único que dialogó brevemente con los medios.

Detrás de los personajes de pantalón largo, aparecieron los jugadores. El delantero Alan Pulido y Van Rankin, ofrecieron disculpas por no hablar.

Orbelín Pineda siguió el desfile y él sí habló un poco antes de subir al automóvil que lo llevó a su residencia.

Jesús Sánchez y Carlos Cisneros fueron otros de los elementos que se asomaron en la terminal área.

Futbol

Así, sin hablar y con evidente cansancio, volvió el chiverío.

El Rebaño debe dejar atrás todo lo sucedido en 2018, en donde padecieron de un buen juego colectivo que derivó en falta de Liguillas, victorias y unión de grupo, ya que solamente se encargaron de generar números negativos.





Ya no habrá pretextos

Guadalajara.- Lo de no clasificar en la Liga fue un fracaso para Chivas, aunque tenían esperanzas de hacer un buen papel en su primera participación en un Mundial de Clubes. La realidad volvió a golpear al Rebaño, que cayó en sus dos partidos y terminó en último lugar de esta competencia internacional.

Por ello, el director deportivo del equipo, Mariano Varela, fue enérgico y aseguró que el técnico José Cardozo ya no tendrá pretextos para entregar buenos resultados, pues han armado al equipo conforme el timonel lo solicitó.

“Todo fue planeado con él. Nosotros hicimos un análisis del plantel, por supuesto con vicepresidencia, con Amaury (Vergara) y con José Luis (Higuera), nos sentamos al menos dos meses a planificar la temporada. Nos hubiera gustado llevar estos refuerzos al Mundial, pero el reglamento no te lo permitía, eso es una realidad. Hoy no tiene pretexto Pepe (Cardozo), se ha reforzado el equipo y sabe que la presión está para todos, no es algo que desconozca”.

Tras consumar el fracaso en Emiratos Árabes Unidos, ya se vislumbran cambios en el equipo, entre ellos podría haber nuevas reglas, aseguró Varela, esto a partir de que regresen de su periodo vacacional que finalizará el próximo 26 de diciembre.

“Sentimos vergüenza por haber hecho un papel tan malo".