¡Chivas, no! Oswaldo Alanís deberá emigrar; Liga MX le cierra las puertas

La novela entre Oswaldo Alanís y el Guadalajara tuvo un nuevo giro luego de que el defensor fuera relacionado con el Real Oviedo de España, club que se habría acercado al futbolista para que no pierda ritmo y pelee por un sitio en el Mundial de Rusia 2018 luego de que Matías Almeyda, estratega del Rebaño, confirmara que no tendrá minutos en el torneo venidero.

“En cualquier parte del mundo un jugador que va a quedar libre, no participa más y acá va a pasar lo mismo. Por eso dije que lo voy a entrenar para que él no pierda su estado físico, pero no va a jugar Oswaldo”, declaró el Pastor.

Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. pic.twitter.com/VKSKxvvsYX — Oswaldo Alanis (@os_alanis) 3 de enero de 2018

Sin embargo, el estratega no dudó en agradecer a Alanís por su “entrega” y le reiteró su apoyo en caso de que decida emprender una aventura en el futbol español.

“Siempre estaré agradecido con Oswaldo Alanís por su entrega en la cancha. Hoy él tiene un sueño fuera de Chivas y yo respeto y apoyo sus decisiones”, fue el mensaje que Almeyda colgó en su cuenta de Twitter.

De esta forma, el zaguero cuenta con la opción de emigrar al futbol europeo esperar alguna oferta por parte de la MLS, liga que aún no arranca actividades en la temporada 2018.