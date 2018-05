Cinépolis proyectará en vivo los partidos de Rusia 2018

Nuevamente la cadena Cinépolis volverá a poner a prueba su poder de convocatoria para atraer a los amantes del futbol a sus salas de cine con la proyección en vivo de cada uno de los partidos del Mundial Rusia 2018 con imágenes oficiales de la FIFA y contando con la narrativa del equipo de comentaristas de Televisa Deportes.

Francisco Javier González, jefe de Televisa Deportes, anunció la alianza con esta cadena y reveló que serán 30 los partidos que se podrán ver en 72 ciudades del país.

“Esta es una opción para quienes disfrutan del futbol y no se conforman con la pantalla que tienen en casa, que quieren vivir la experiencia como si estuvieran en el estadio”. Acompañado del Kikín Fonseca, reiteró que este es un esfuerzo para satisfacer al público que quisiera estar en Rusia pero que por el motivo que fuera, no puede estar allá apoyando a la Selección Nacional.

Será la tercera ocasión que dicha cadena integre a su programación los partidos de una Copa Mundial de la FIFA. La primera fue Sudáfrica 2010, luego Brasil 2014 y ahora Rusia 2018, dónde hay mucha expectativa por que la Selección Nacional supere lo hecho en las ediciones pasadas y ahora si logre tener un quinto partido.

Los ejecutivos de esta cadena señalaron que es muy importante enfatizar que el público podrá contar con las salas de exhibición normal así como las VIP, pero que no se podrá gozar la experiencia en las salas IMAX debido a que la tecnología no lo permite.

“Hace 20 años no pensábamos tener un mundial en el cine, no teníamos la tecnología, pero tal vez para el próximo mundial sí podamos ofrecer esa experiencia, con una pantalla 4K, gritos, movimientos y todo lo que un aficionado tiene en un estadio”.

Sobre las ofertas que el cine tendrá para sus espectadores, están boletos con precio especial si se compra para más de un partido, atención especializada y otras promociones que los patrocinadores ofrecerán en las próximas semanas.

Reconocieron que será un gran esfuerzo por parte de la cadena ya que algunos partidos están programados en horarios para nada habituales, “está el de Portugal vs Marruecos que es a la siete de la mañana, tal vez no te recibamos con una chela pero sí con un cafecito y bocadillos, también estamos muy pendientes del menú que le ofreceremos a nuestros visitantes pues hay otro como el de México vs Suecia el 27 de junio y es a las nueve de la mañana”.

Con los mundiales anteriores Cinépolis reportó que más de 700 mil personas asistieron a uno de sus cines para disfrutar de los partidos, pero este año esperan superar la cifra a 800 mil, “para eso estamos preparando sorpresas que anunciaremos más adelante, pues hay detalles que afinar para satisfacer la demanda de nuestros clientes”.