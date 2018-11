Club León no tiene presupuesto para retener a Boselli

Mauro Boselli iba por una extensión de contrato por dos años, mientras que el Club León, en base a su plan financiero, sólo podía brindarle uno, así lo manifestó su presidente Jesús Martínez Murguía.

Yo me senté con el representante de Mauro la semana pasada, desde que llegó le hemos renovado dos veces, le habíamos ofrecido un año más de contrato, sabemos que ha sido una pieza importante e hicimos un gran esfuerzo, desafortunadamente no se pudo llegar a un acuerdodijo Martínez para La Última Palabra de Fox Sports.

Agregó también que “yo le explique al representante la situación del club, puse una oferta de acuerdo al presupuesto y Mauro sale con este comunicado que me sorprende, él sabrá porqué lo hizo, no es lo mejor pero también se vale, a lo mejor quería un contrato de dos o tres años y yo ahora no se lo puedo brindar”.

¿MAURO BOSELLI SE VA AL ATLAS? #LUP La hipótesis de @F_Quirarte sobre la posible fractura en la relación entre el Club León y el delantero argentino.



📺: FOX Sports

💻📱🖥️: https://t.co/HylC3UOGAz pic.twitter.com/IVje7M3CGS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 de noviembre de 2018

El mandamás de La Fiera se mostró desconcertado por la postura que tomó el jugador, en su comunicado emitido a través de las redes sociales la tarde de este lunes.

Puedes leer: Piqué condenado por delitos contra la seguridad vial en España

“Este es un tema que me tiene sorprendido, creo que no era la forma en que se debía de manejar, eso era de manera interna, como dije antes desafortunadamente no se pudo llegar a un acuerdo y hoy vemos que Mauro toma esta decisión. Pero también hay que decir las cosas como son y ningún jugador o directivo está por encima de una institución tan importante como lo es León”.

Mauro ha sido ya tentado por Atlas o por cualquier otro club, el presidente esmeralda comentó, “León le dio mucho a Mauro y Mauro al León, yo la verdad estoy ajeno a eso, pero si es así decir tal cual sean las cosas y buscar lo mejor para él”.