¿Por qué el Comité Olímpico de Brasil sancionará a Confederación Brasileña de Futbol?

El Comité Olímpico de Brasil emitió un comunicado de prensa al finalizar la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el cual desaprueba las acciones de la Selección Brasileña de Futbol ya que no siguieron los protocolos.

Después de que la CBF ganó la máxima presea en los Juegos Olímpicos al obtener la medalla de oro ante España, los jugadores no llevaron a cabo los protocolos de vestimenta y serán sancionados.

El Comité Olímpico de Brasil “repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino”, así lo exhortó.

Asimismo, el COB destacó que las sanciones se aplicarán “después de la finalización de los Juegos, las medidas se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores”.

¿Por qué la Selección Brasileña de Futbol incumplió con los protocolos?

La Selección Brasileña de Futbol subió al podio a recibir la medalla de oro con el uniforme incorrecto, ya que los jugadores no usaron el establecido por el COB. Durante la ceremonia de premiación los brasileños lucieron la camiseta de la selección, de la cual su patrocinador es Nike; sin embargo, llevaban en la cintura la sudadera oficial olímpica.

De acuerdo con las reglas emitidas por el Comité Olímpico de Brasil los atletas tenían que vestir los uniformes patrocinados por la marca de ropa deportiva Peak.

Sin embargo, la molestia con los futbolistas brasileños no sólo fue por parte del COB sino también por otros atletas. A través de redes sociales manifestaron el desacuerdo con la actitud de los deportistas.

El nadador Bruno Fratus compartió en su cuenta oficial de Twitter que “El mensaje fue claro: no son parte del equipo y no les importa. También completamente desconectados y alienados […]”.

También la nadadora Poliana Okimoto se pronunció contra la actitud de la Selección Brasileña de Futbol “Uno de los fundamentos del deporte es la disciplina, seguir las reglas no debería ser tan difícil. Lo que hizo el fútbol, al no llevar el uniforme oficial, en el podio fue feo para Brasil”.