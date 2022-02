¿Cómo castigó la FIFA a Rusia por la guerra en Ucrania?

La FIFA se ha visto presionada por la forma en la que los países que tienen que medirse a Rusia en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 han reaccionado tras la guerra en Ucrania y la invasión de tropas militares al país de las granjas y los cielos azules. Toda la semana se han manifestado desde figuras hasta federaciones sobre su negativa a compartir espacios con quienes decidan refrendar de forma deportiva los valores del país que comanda Vladimir Putin.

Al respecto, el máximo organismo del futbol aseguró que no podrán competir con su himno, su bandera y no podrán participar como locales en ningún momento. Además, el nombre que Rusia tendrá que ocupar para salir a la participación de sus partidos es el de Unión de Futbol de Rusia.

En un comunicado expuesto en la página de la Federación Internacional de Futbol Asociación, se recalca que » la FIFA desea reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania»

En el escrito también es posible leer que dichas medidas han sido recomendadas y consultadas con el Comité Olímpico Internacional, quien ya se había pronunciado anoche al respecto y que desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2022 no permite que Rusia use su nombre y bandera en competiciones, pero no por temas de guerra, sino por cuestiones de dopaje sistemático.

La Federación de Polonia habló al respecto y declaró como inaceptable la decisión de la FIFA, además de refrendar su posición sobre no jugar el repechaje a la Copa del Mundo, pactado para el 24 de marzo, se llamen como se llamen en la cancha los elementos rusos. Tras ello, el organismo que dirige Gianni Infantino dijo que «ha tomado buena nota de las posiciones expresadas a través de los medios sociales por las federaciones de Polonia, República Checa y Suecia, y ya ha entablado un diálogo con todas estas asociaciones. La FIFA seguirá en estrecho contacto para tratar de encontrar juntos soluciones adecuadas y aceptables«

