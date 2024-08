¿Cómo influyó el Manchester City en el reencuentro de Oasis?

Tras 15 años de estar separados, los hermanos Gallagher dejaron de lado sus diferencias y han confirmado el regreso de la emblemática banda, Oasis. El Manchester City tuvo su aportación en este reencuentro, ¿cuál fue?

Tras mensajes extraños en las redes sociales de los Gallagher y de la cuenta de Oaisis al fin se confirmó el regreso de Noel y Liam.

El futbol fue un paso en la reconciliación de Oasis, antes de la final de Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán, Liam Gallagher afirmó que si el equipo de Pep Guardiola ganaba la final. Se acercaría a su hermano para aclarar sus diferencias y así volver a juntar a Oasis.

¿Por qué se separaron los Gallagher?

El 28 de agosto del 2009, minutos antes de salir al Festival de París, los hermanos Gallagher tuvieron una fuerte discusión que llegó a los golpes, esto provocó que Noel tomara la decisión de dejar la banda y continuar de manera solitaria su camino como cantante.

No obstante, tras 15 años, al filo de la media noche, Oasis informó que darán una gira en Reino Unido e Irlanda el verano de 2025.

¿Por qué los Gallagher son aficionados al Manchester City?

Liam y Noel no han tenido problema en ocultar su inmenso amor que le tienen al Manchester City así como su odio deportivo al Manchester Untad.

Este amor entre los hermanos Gallagher y los ciudadanos nació a principios de 1970. Noel tiene el recuerdo de la primera vez que su papá lo llevó a ver al Manchester City y quedó completamente enamorad.

El primer partido al que me llevó mi padre fue el del City vs el Newcastle en Maine Road en 1971. Y ahí fue; ¡El City se convirtió en mi equipo asegura el icono de Oasis.

“Pero a lo largo de los años, cuando el City estaba en problemas y el United se convirtió en el mejor equipo de Europa, a veces me he preguntado por qué mi padre me trajo a Maine Road en lugar de Old Traford", dijo.

Así mismo, Noel también afirma que el vinculo con el City tiene que ver. Quien decidió ir en contra de sus hermanos, que eran aficionados del Manchester United.

La razón para apoyar al City es familiar, mi padre odiaba a sus hermanos. Todos eran irlandeses que llegaron a casa y decidieron apoyar al United, mi padre eligió al City en lugar, solo por fastidiarlos. No hay otra razón. Liam y yo deberíamos haber sido hinchas del United añadió Noel

