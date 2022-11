Con goles de Enner Valencia, Ecuador venció a Qatar en el arranque del Mundial

Doha. No es un pájaro, no es un avión. Es Superman. Qatar conoció los poderes de Enner Valencia. El cuadro qatarí fue el anfitrión, pero nunca llegó a la fiesta, hasta sus aficionados se salieron con anticipación, el futbol no los acaba de atrapar. Ecuador es otra cosa, la Tricolor siempre supo que el primer juego era clave para sus intenciones de acceder a la siguiente ronda, Enner enseñó sus dotes de goleador con un hat-trick aunque solo dos de sus goles contaron, el primero se anuló con un discutido fuera de lugar. Ecuador tiene sus primeros tres puntos.

El 0-2 les da el liderato momentáneo a los sudamericanos Qatar parece que está despidiéndose demasiado pronto de su fiesta, los siguientes enfrentamientos que tiene son contra Holanda y Senegal. El panorama se les nubló.

Ecuador arrancó potente, cómo se debe jugar una Copa del Mundo. Valencia en el primer balón que tocó lo mandó a la red. El jugador del Fenerbache aprovechó un balón aéreo para meterlo con la cabeza a la portería. El artillero estaba en pleno festejo, pero tuvo que echar reverse tras revisar el VAR y observar un cuestionado fuera de lugar.

Qatar tuvo una segunda oportunidad para meterse en el partido, pero no la aprovecharon. El anfitrión decepcionó. Los qatarís tuvieron su primer tiro a portería hasta el minuto 87. La estadística es lapidaria. Tanto esperaron para ser anfitriones en una Copa del Mundo y poco ofrecieron en el campo.

Ecuador mostró un chip distinto. Las eliminatorias sudamericanas son complicadas. Estar en un Mundial es el fruto de mucho esfuerzo.

Enner Valencia tuvo una segunda ocasión a través de un penalti. El Superman cobró sutilmente al lado derecho y se convirtió en el anotador del primer gol en la competencia. Valencia se fabricó la opción tras ser derribado en el área por el portero Al Sheeb Saad.

Ecuador en media hora aniquiló el juego. Lo que siguió fue un partido soso. La Tricolor bajó las revoluciones, adormeció al rival y no quiso más.

Qatar nunca dio señales de vida. Hasta su gente se salió del estadio muchos minutos antes de que acabara el juego. Las gradas tuvieron grandes huecos.

El ambiente no acabó de encender, miles de ecuatorianos les pusieron sabor a las gradas, pero luego se contagiaron de lo adormecedor del juego.

La batalla terminó. No fue el gran juego, pero Ecuador salió contento y con tres puntos en la bolsa.

La Copa del Mundo arrancó. Valencia en media hora les arruinó la fiesta a los locales.