FIFA deja de lado a Qatar; el Mundial arrancará con el partido entre Senegal y Holanda

La FIFA anunció este viernes que el partido inaugural de la Copa Mundial de Qatar 2022 será entre Senegal y Holanda, dejando de lado el partido del anfitrión, Qatar, en el que enfrentaría a la selección de Ecuador.

Apenas unas horas después de realizar el sorteo para definir los grupos para Qatar 2022, la FIFA informó que habría un cambio en los horarios de los partidos que se jugarán el 21 de noviembre en Doha, por lo que no será Qatar la selección que dispute los primeros tres puntos del torneo.

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

De acuerdo con los nuevos horarios, el primer partido que se realizará, a las 13:00 horas de Qatar, será el Senegal contra Holanda, mientras que el anfitrión se medirá con la selección de Ecuador a las 19:00 horas.

La decisión de la máxima autoridad del futbol mundial dejaría de lado la tradición de que sea el anfitrión de la Copa del Mundo quien juegue el primer partido del torneo.