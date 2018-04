Con triplete de Nicolás Castillo, Pumas vence 4-2 al Puebla

En partido de volteretas y con triplete del chileno Nicolás Castillo, Pumas de la UNAM venció 4-2 al Puebla y se acerca a zona de Liguilla, en partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2018 disputado en el estadio Olímpico Universitario.





Los goles de la victoria del conjunto auriazul fueron un triplete del chileno Nicolás Castillo en los minutos 40, 79 y 90, con un tanto de Matías Alustiza (56); por “La Franja”, el canadiense Lucas Cavallini marcó en un par de ocasiones, en los minutos 38 y 79. Con este resultado, que le llega en buen momento, la escuadra universitaria arriba a 20 unidades y se pone muy cerca de zona de Liguilla, mientras que la oncena poblana se estancó en 17.





Con posibilidades de Liguilla para ambos equipos, el cotejo inició un tanto flojo sin que ninguno de los dos quisiera imponer condiciones con un Pumas que quería, pero no se animaba a ir al frente, y un cuadro de “La Franja” que se cuidaba de no verse sorprendido con línea de cinco.





La escuadra auriazul encontró la forma de superar ese muro al llegar por el costado derecho con Pablo Barrera que generó un par de opciones, la más clara fue un disparo suyo que pego en la base del poste derecho del arquero visitante Nicolás Vikonis, en el minuto 16.

En la continuidad de la jugada, el delantero chileno Nicolás Castillo sacó derechazo que amenazaba con perforar la meta poblana pero la oportuna barrida de la defensa evitó la caída de su marco.





El 11 local continuó con la presión y en el minuto 21, Kevin Escamilla sacó disparo lejano que Vikonis alejó con gran lance por todo lo alto a tiro de esquina. Dos minutos después, en el 23 y en llegada por derecha, Castillo saco tiro cruzado por derecha que pasó rozando el poste derecho de la meta poblana.





Puebla se defendió bien y sólo espero un descuido del rival para hacerle daño y eso ocurrió en el minuto 38 cuando el canadiense Lucas Cavallini remató a placer dentro del área universitaria para vencer a Alfredo Saldívar y poner las cosas 1-0.





El primer lapso estaba por terminar y en un centro al área, donde no le funcionó el fuera de lugar a la zaga poblana, Pumas logró emparejar los cartones con el tanto de Castillo para irse al descanso con la paridad 1-1, en el minuto 40, con disparo potente dentro del área rival.





Pumas comenzó a adelantar líneas y a jugar la contra ante el deseo poblano de ir por más, y se encontró con el 2-1 con la anotación de Matías Alustiza, quien con la cabeza remató un centro enviado por izquierda para darle la voltereta al marcador, en el minuto 54.





Todo caminaba bien para el conjunto comandado por David Patiño hasta que en el minuto 69, Formica se hizo expulsar por una dura entrada a un rival, jugada de la que se derivó el empate 2-2 para el cuadro poblano con el segundo tanto de la tarde para Cavallini en remate dentro del área en el minuto 70.





Luego de aguantar una serie de embates del visitante, incluido un disparo al poste de la meta de Saldivar, Pumas llegó al marco rival en jugada derivada de un tiro de esquina y Castillo saco derechazo para vencer al arquero visitante para poner las cosas 3-2 a favor de la causa universitaria.





Con el ánimo a tope, Pumas no se conformó y en otra gran jugada del andino Castillo en el minuto 90, selló el triunfo para su escuadra en un segundo tiempo que no pintaba bien pero que el once poblano no supo concluir bien.





El árbitro César Arturo Ramos amonestó a Alan Mendoza y Nicolás Castillo, y expulsó con roja directa al argentino Mauro Formica, por Pumas y pintó de amarillo a Anderson Santamaría y Erik Pimentel, de “La Franja”.