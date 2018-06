¡Confirmado! El alemán Emre Can se incorpora a la Juventus

Roma.- El Juventus confirmó este jueves la incorporación del centrocampista alemán Emre Can, que llega gratuitamente tras expirar su contrato con el Liverpool, informó el club turinés en un comunicado oficial.



Can, nacido en Fráncfort hace 24 años y crecido en los juveniles del Bayern Múnich, viajó este jueves a Turín (norte) y superó el reconocimiento médico en el "J Medical", clínica propiedad del Juventus.



El alemán firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se convirtió de esta manera en el primer refuerzo de mercado del Juventus, siete veces consecutivas campeón de Italia, para la próxima temporada.

UFFICIALE - #EmreCan è bianconero! https://t.co/j7qhQJOB63 #WelcomeToJu pic.twitter.com/2KevXMRZIu — JuventusFC (@juventusfc) 21 de junio de 2018



Tras formar parte de la plantilla del Bayern Múnich que conquistó el triplete, Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones, en 2012-13, Can firmó con el Bayer Leverkusen el año siguiente, antes de dar el salto en 2014 a la Premier League inglesa.



Con el Liverpool, el centrocampista alemán disputó 167 partidos y marcó 17 goles, aunque sin lograr conquistar ningún título.



Veinte veces internacional alemán, Can llegó tercero en la Eurocopa de 2016 y se coronó el año pasado en la Copa Confederaciones, sin embargo no ha sido incluido en la lista de Alemania para el Mundial de Rusia.