¡Todo se descontrola! Reprograman River vs Boca Juniors por violencia

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors que debía disputarse este sábado a las 17:00 horas de Argentina (14:00 horas de México) se postergó una hora por la agresión que sufrieron los jugadores del xeneize cuando arribaron al estadio.



"Debido a los hechos sucedidos con el bus del Club Boca Juniors, el partido ha sido postergado hasta las 18:00 horas", publicó la Conmebol en su cuenta de Twitter.

El autobús del equipo visitante fue atacado por hinchas de River Plate que lanzaron proyectiles y rompieron los vidrios.

Una vergüenza, otro golpe a Boca Juniors en esta final. Papelón de la policía, de River y de la CONMEBOL

La policía lanzó entonces gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores, según revelaron los directivos del equipo visitante.

Boca no quiere jugar

La posición de Boca Juniors es no jugar la final porque los jugadores están lastimados y manifiestan que no se puede garantizar su seguridad.

A través de redes sociales se han filtrado videos e imágenes de los futbolistas afectados por los gases lacrimógenos e incluso dos jugadores, Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo, ya fueron trasladados a un hospital.

Así están los jugadores de Boca tras el ataque al autobús previo al duelo ante River



Así están los jugadores de Boca tras el ataque al autobús previo al duelo ante River



Mientras Carlos Tevez y Agustín Almendra no están en condiciones de disputar la final.

Según lo informaron fuentes allegadas a Boca, Almendra tiene varios cortes en el cuerpo y Tevez ha vomitado varias veces en el vestuario, como consecuencia del gas pimienta que las autoridades lanzaron para dispersar a los fanáticos violentos que agredieron el autobús.



Esta situación se desencadenó en el momento que el autobús del Boca hacía su ingreso al estadio Monumental, escenario del partido de vuelta de la final de la Libertadores de este año.



Hay reunión urgente en la Conmebol

Este episodio ha hecho que el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, haya solicitado a la Conmebol que no se juegue el partido.



Sin embargo, la Conmebol anunció que tras una reunión urgente con directivos de Boca y River, el inicio del encuentro se postergue una hora.

Incluso en la reunión se encuentra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien es invitado especial al encuentro.

Se desata violencia afuera del partido

Tras el ataque a los jugadores de Boca, la policía intentó controlar a los hinchas, lo que provocó enfrentamientos a las afueras del estadio Monumental que solo agravaron la situación extracancha de la final de la Copa Libertadores.