[Video] Hinchas de River atacan autobús del Boca con piedras y gases

Buenos Aires, Argentina.- El autobús que transportaba al plantel de Boca Juniors para la final este sábado de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate fue atacado con piedras y gases por parte de hinchas violentos del 'millonario' en las inmediaciones del estadio Monumental.



Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al escenario con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases.

"¡Nos tiraron de todo!", dijo visiblemente afectado el volante y capitán 'xeneize', Pablo Pérez.

Una vergüenza, otro golpe a Boca Juniors en esta final. Papelón de la policía, de River y de la CONMEBOLpic.twitter.com/xWOloxtUbT — Diario Xeneize (@DiarioXeneize) 24 de noviembre de 2018

A su vez, el defensor central Carlos Izquierdoz relató rápidamente a periodistas apostados en el ingreso del vestuario boquense en el Monumental que "nos tiraron gas pimienta, palos, piedras. Entró de todo al micro".



La televisión mostró el ingreso de los jugadores al camerino y en su totalidad, así como el cuerpo técnico y varios directivos que viajaban con el plantel, se veían afectados por los gases.

"Fue un descontrol en las últimas calles cerca al Monumental. La policía se vio desbordada ante tanto vandalismo y tuvo que dispersar a los hinchas de River con gases lacrimógenos, que también por efecto del viento y las ventanas rotas ingresaron al micro", dijo uno de los directivos a la prensa.

Un poco de lo q está pasando en el monumental. Gas pimienta, piedras y demás al autobús de #Boca.

Ahora, la gente de Boca no se podrá quejar después de lo ocurrido en aquel clásico en la bombonera vs la gente de #River, no?

Lamentable; #CopaLibertadores

pic.twitter.com/CzKpINx1Az — ⠨⠍⠕⠥⠗⠞⠊⠝⠓⠕ (@RodrigoMort) 24 de noviembre de 2018

Según la televisión local, varios jugadores resultaron cortados por efectos de los vidrios rotos y el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, se encontraba en el camerino de Boca expresando su solidaridad al plantel rival.

El desplazamiento del automotor se hizo con una fuerte custodia de policía desde el exclusivo sector de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, hasta el barrio de Núñez, en el norte de la ciudad.

El fervor de las hinchadas es el condimento de esta centenaria rivalidad entre Boca y River, uno de los clásicos más vistos y el más popular en el mundo.

Desde 2013 rige en Argentina una prohibición para que las hinchadas visitantes acompañen a sus equipos debidos a recurrentes hechos de violencia.

River y Boca se citan en el estadio Monumental, templo de los de la banda roja cruzada, a partir de las 17H00 locales (20H00 GMT), para dirimir el pleito que dejó el 2-2 del primer lance en la mítica Bombonera hace dos semanas.