Cristante revela la razón por la que Sambueza se fue de Toluca

Tras la salida de Rubens Sambueza del Toluca, las especulaciones de los motivos salieron a relucir, pero tuvo que ser el estratega escarlata, Hernán Cristante, quien despejara las dudas.

En conferencia de prensa, Cristante aseguró que Sambueza no se sentía del todo bien en Toluca y por eso busco acomodo en León.



“Desde el torneo anterior quería salir. Cuando no está a gusto o tiene un problema hay que atenderlo. Fue la mejor solución, no puedes tener a quien no quiere estar, ahí entran otras cosas, el jugador se debe hacer responsable de lo que firme y la directiva tomó una buena determinación”, explicó.

“Uno no puede hablar de la situación de otra persona, no puedo externar algo que no es mío”, dijo ante los medios.