Cristiano Ronaldo agradece muestras de cariño por el fallecimiento de su hijo

Cristiano Ronaldo agradeció este jueves el gesto de solidaridad que le brindó este martes Anfield, el estadio del Liverpool, por la muerte de uno de sus bebés gemelos.



"Un mundo... Un deporte... Una familia global... Gracias Anfield. Yo y mi familia no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión", escribió el astro luso en su cuenta de Instagram.

La publicación incluye un vídeo del minuto de aplausos que le dedicó Anfield a Ronaldo durante el partido de la liga inglesa que enfrentó a su equipo, el Manchester United, ante un rival histórico como el Liverpool.



En el minuto 7, con 1-0 a favor de los locales, gracias a un tanto a los cuatro minutos del colombiano Luis Díaz, la gente se levantó de sus asientos y comenzó a aplaudir a Cristiano, que no participó en el partido.



Al mismo tiempo que algunos aficionados mostraron al aire la camiseta del luso, buena parte de Anfield comenzó a corear el "You'll Never Wal Alone", el emocionante himno de los "reds".

Cristiano Ronaldo anuncia la muerte de uno de sus hijos

Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez informaron a través de sus redes sociales la muerte de uno de sus mellizos que estaba por nacer.

La pareja confirmó en el mes de octubre que esperaban gemelos, ambos presumieron su ilusión una y otra vez a través de las redes sociales.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo”, informó Cristiano en un comunicado que subió a sus redes sociales.

“Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, cerró su mensaje.

Ronaldo dejó claro que la vida de su hija no está en riesgo, por el momento se desconoce cuáles fueron las causas de la pérdida. Recientemente había subido una foto con su familia y el mensaje: "La familia lo es todo".

