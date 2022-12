CR7 jugará con el club árabe Al-Nassr: este es el millonario sueldo que cobrará

Ya es oficial. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo jugará a sus 37 años en el Al-Nassr de Arabia Saudita y este viernes fue presentado por el club saudí.

Las sospechas se acabaron: CR7 ya tiene club y el destino está en el Medio Oriente.

Fue en Twitter donde el club Al-Nassr publicó dos fotografías del portugués acompañadas de un mensaje de bienvenida a “su nuevo hogar”:

“Haciendo historia. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a lograr un éxito aún mayor, sino que también inspirará a nuestra liga, a nuestra nación y a las generaciones futuras, niños y niñas, a ser la mejor versión de sí mismos. Bienvenido @Cristiano a tu nuevo hogar @AlNassrFC“, se puede leer en el comunicado.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

Un “sueldo dorado”

El cinco veces Balón de Oro optó por un “exilio dorado” al fichar por dos años y medio con el club saudita.

CR7 tendrá un salario estimado en unos 200 millones de euros (214 millones de dólares) en ese tiempo.

"Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de futbol en un país diferente", afirmó Cristiano Ronaldo, citado en la cuenta de Twitter de su nuevo club y que posó con su nueva camiseta, amarilla y azul, decorada con su habitual número 7, con el cual ha pasado la mayor parte de su carrera como profesional en Sporting de Lisboa y en su primer etapa con el Manchester United.

Seguido por sus años de gloria en el Real Madrid, donde consiguió la mayor cantidad de títulos de su trayectoria, después en su recorrido por la Serie A con la Juventus y finalmente su segunda etapa en el United, la cual no terminó muy bien entre el futbolista y la directiva.

"La visión del Al Nassr sobre el futbol masculino y femenino es muy inspiradora, hemos podido ver durante el Mundial que Arabia Saudita era un país con muchas ambiciones y con potencial", añadió en un comunicado publicado por la agencia de comunicación que representa al astro luso.

El fichaje dirige además los focos hacia la liga saudita, desconocida para el gran público.

"Se está escribiendo la historia. Este fichaje no solo va a inspirar a nuestro club para que consiga todavía más éxitos, sino que va a inspirar a nuestro campeonato, a nuestro país y a las futuras generaciones de chicos y chicas para que den lo mejor de sí mismos", indicó el Al Nassr.

|| Con información de ESTO y AFP ||