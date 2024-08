Cristiano Ronaldo demerita a Pelé: “mis 900 goles sí están grabados”

Cristiano Ronaldo tiró un dardo a Pelé por sus mil goles que no están comprobados, al decir que los suyos sí tienen video y no habrá duda de que el sí llego auténticamente a dicha cifra.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo de Pelé?

En su último video de YouTube, Cristiano Ronaldo habló sobre sus 899 goles. El siguiente será el 900 y el portugués espera conseguir esa marca lo más pronto posible, para después enfocarse en los 1000 antes de su retiro.

“Pronto anotaré mi gol 900 pero quiero llegar a los mil. La diferencia es que todos mis goles están grabados, ¡tengo pruebas! Los respeto a todos, pero tengo pruebas”, dijo.

Futbol UEFA homenajeará el jueves a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la 'Champions'

Esto fue un dardo a Pelé, porque es el único jugador con más de mil goles en la historia, pero contando los partidos amistosos. En realidad, la IFFHS pone al portugués ya como el máximo anotador de la historia.

Ronaldo just cooked Pelé during his podcast with Rio Ferdinand😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Cuse7n3fiX — Freddy🇩🇪 (@freddyCR7LA) August 28, 2024





¿Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Pelé?

Solamente en goles oficiales y según la IFFHS, Cristiano Ronaldo encabeza la lista de máximos goleadores de la historia con 899 en 1235 partidos. Le sigue Messi con 838 en 1069 juegos (su promedio de gol es mejor que el de Ronaldo y sin ser centro delantero). Josef Bican con 805 y Pelé con 770.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hugo Sánchez, en mexicano, es el puesto 24 con 507 goles en 883 juegos, dando un promedio de 0.57 goles por partido. El canterano de Pumas está por encima de figuras como Johan Cruyff, Karim Benzema, Isidro Lángara, Rivaldo, Cavani, Neymar, Ronaldo Nazario, Raúl Gonzáles, Sergio Agüero, David Villa, Eto’o, Thierry Henry, Harry Kane, Cabinho, Lukaku, Can Nistelrooy, Platini, Drogba, Higuaín, Rooney y Batist

Nota publicada en ESTO