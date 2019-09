Cristiano Ronaldo no acude al FIFA "The Best"

Milán.- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, no acudirá este lunes a la gala de la FIFA en Milán, en la que opta al premio "The Best" a mejor jugador de la última temporada junto al holandés Virgil Van Dijk y al argentino Lionel Messi, según informaron a EFE fuentes de la organización.

Cristiano, que sufre problemas musculares, según informó el club turinés, y que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se perderá la gala de la FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.

Sí estarán en la gala, que se celebra este lunes en el histórico teatro La Scala de Milán, Messi, campeón de la Liga española y autor de 51 goles el curso pasado, y Van Dijk, uno de los líderes defensivos del Liverpool campeón de Europa.

La gala de la FIFA cuenta con invitados de lujo, como los españoles Carles Puyol o Michel Salgado, el brasileño Ronaldo Nazario, el camerunés Samuel Eto'o, el holandés Marco Van Basten o el argentino Sebastián Verón, entre muchos más.