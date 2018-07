¿Cristiano Ronaldo se va a la Juventus?

Coincidencia o no, el rotativo deportivo Marca afirma en su primera que la Juventus de Turín "ha iniciado los movimientos para acometer el traspaso de la estrella del Real Madrid", Cristiano Ronaldo, poniendo una foto de "CR7", con gafas de sol y un billete de avión en la mano.



Según Marca, que no cita fuentes, la 'Juve' ofrecería al portugués cuatro años de contrato a razón de 30 millones de euros por temporada para que ayude al equipo a ganar la Champions League.

Siempre según Marca, la Juventus habría prometido al cinco veces Balón de Oro, el "respeto del club" que se queja de no tener en el Real Madrid.

What a dream!!! 5 champions leagues 🏆🏆🏆🏆🏆 Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 26 de May de 2018 a las 10:44 PDT

Consideraría así que su salario, estimado en unos 23.6 millones de euros anuales es muy bajo y que el club no lo ha defendido lo suficiente en sus problemas con el fisco español.

El portugués había sorprendido a propios y extraños el pasado 26 de mayo, poco después de que los 'merengues' ganaran la Liga de Campeones, afirmando que "fue muy bonito estar en el Real Madrid".

"Son situaciones que se remontan a cierto tiempo. Aguantas y aguantas, pero a veces pierdes el control. ¿Es por el dinero? ¡No! Las cosas no se arreglan con dinero y, gracias a Dios, no me falta", dijo, antes de decir al día siguiente a los aficionados "Hasta el próximo año".