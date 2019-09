Abogado de Billy Álvarez desconoce a Garcés en Cruz Azul

La novela sigue en La Máquina, ahora se trata del abogado de Billy Álvarez, José Luis Nassar, quien afirmó que Víctor Garcés no pertenece a la Cooperativa de Cruz Azul desde 2011, por lo que el nombramiento de Robert Dante Siboldi como DT sería ilegítimo.

“Para poder ser una figura representativa del club se necesita ser socio de la Cooperativa, cosa que Víctor Garcés no lo es, y no lo es a raíz de que fue expulsado por la asamblea en 2011, por lo tanto ni siquiera es socio de la Cooperativa como bien lo señalaba el señor Peláez diciendo que no se había aparecido hasta hace un par de meses”, declaró Nassar para ESPN.

Sobre si se daría marcha atrás con algunas decisiones de Garcés, el representante legal de Billy Álvarez mencionó que se tendrán que esperar a que su cliente dé su postura al respecto.

“Tenemos que escuchar la postura del licenciado Guillermo Álvarez. No me gustaría meterme en lo que va a decir Billy. Él hablará en los próximos días, pero quiero hacer énfasis en que estamos receptivos y entendamos que todo esto se está haciendo por la toma de decisiones de una persona que carece de facultades para hacerlo”.

La Máquina volverá a la acción en la Liga MX el viernes 13 de septiembre cuando visiten a Veracruz.