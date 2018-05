Cruz Azul disputará un juego más en el Azul

Luego de toda la nostalgia vivida hace poco más de una semana en el que sería el último partido de Cruz Azul en el Estadio Azul, se ha confirmado que La Máquina disputará un juego más en ese inmueble.

Se trata de la ida por los Cuartos de Final de la Sub 20, donde la escuadra cementera recibirá nada más y nada menos que las Águilas del Américaen el clásico joven.

El juego será el próximo miércoles a las 16:00 Hrs y aún no se sabe si habrá acceso al público en general. La vuelta se disputará el sábado 5 de Mayo en las instalaciones de Coapa.



Los otros cruces de Cuartos de Final en dicha categoría son Chivas vs Pachuca, Tigres vs Puebla y Pumas vs Santos.