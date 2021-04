Cabecita Rodríguez firma la victoria 12 al hilo de Cruz Azul

Doce triunfos consecutivos se celebran a lo grande. Únicamente dos equipos lo han logrado en la época profesional del futbol mexicano y Cruz Azul lo hizo al vencer a Chivas en el Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, es un logro que sigue lejano al objetivo principal que tiene la institución. La novena estrella sigue como prioridad absoluta. Para Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Juan Reynoso, aún les falta mucho.

Tras vencer por 1-0 a las Chivas del Guadalajara con gol del uruguayo Jonathan Rodríguez, Cruz Azul se consolidó como líder del torneo Guard1anes Clausura con 36 puntos.

La Máquina Celeste igualó la marca de 12 victorias consecutivas que impusieron Necaxa en la temporada 1934-1935 y León en el torneo Clausura 2019.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Gran combinación entre jugadores de la “Máquina” y el “Cabecita” marcó el primer tanto del partido.



Jona ➡️ Romo ➡️ Alvarado ➡️ Jona = ⚽



Cruz Azul 1-0 Chivas#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/dJoxuufFds — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2021

"Es el trabajo diario, sin creernos nada. Todos son jugadores de mucha jerarquía, todos son ganadores, tenemos la espinita del título, es por lo que vamos y lucharemos hasta el final por ese objetivo", expresó Velázquez en videoconferencia y en sustitución del técnico peruano Juan Reynoso, quien salió expulsado al medio tiempo del cotejo.

"No es fácil llegar a 12 triunfos consecutivos. Ha sido muy trabajado, hoy llegó la recompensa para los muchachos. Todavía queda un camino largo para el título, los muchachos están conscientes de eso. Tenemos profesionalismo, estamos muy tranquilo por eso", añadió.

En la institución cementera sabían que podían empatar al León del 2019 en ese aspecto, pero nunca fue una presión extra con la que cargaran. "No estamos ocupados en temas de rachas, nos ocupamos en cómo hacerle daño al rival. Con la calidad de los jugadores y el sacrificio que han puesto. No se habla de rachas, eso no genera presión", aseveró.

Es un orgullo igualar esta marca. @clubleonfc @ClubNecaxa pic.twitter.com/sRjgxecrbl — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 11, 2021

El auxiliar resaltó dos situaciones específicas y partes fundamentales de su buena cosecha de victorias. Por un lado el tema defensivo, con una portería imbatible más.

"Con mucha felicidad, pero mucho esfuerzo. Tenemos jugadores que terminaron agotados, pero estamos muy felices y contentos por el triunfo, tenemos un cero más en nuestro arco. La verdad que con las victorias y rachas trabajamos igual", dijo.

Por el otro, el trabajo del goleador Jonathan Rodríguez. "Nos deja contentos que él esté pasando por un buen momento, tiene que mejorar más. Tenemos jugadores con mucha calidad, generamos opciones para que cualquiera pueda anotar. Del otro lado, nueve ceros es destacable", finalizó.