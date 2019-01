¡Adiós Cruz Azul! Marcone se va a Argentina para firmar con Boca Juniors

Se acabó la historia de Iván Marcone en Cruz Azul, pues el jugador argentino ya viaja rumbo a su país para completar su fichaje con Boca Juniors, finalista de la Copa Libertadores y bicampeón de la Superliga.

El “Capo” se dio tiempo de atender a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reconoció que le queda una espina por no conseguir ganar la Liga MX, aunque reiteró su agradecimiento por la experiencia vivida.

“No me fue difícil adaptarme, el rendimiento fue bueno, no conseguimos la liga que era lo más importante, pero en todo sentido me voy muy contento de Cruz Azul, de México, en todos lados me han tratado de muy buena manera, tanto de la afición de Cruz Azul como fuera. Me he sentido muy contento, he aprendido mucho y he crecido demasiado, y la verdad que doy un paso importante y si vienen cosas buenas en mi carrera voy a estar siempre agradecido”, apuntó.

El mediocampista también dedicó unas palabras para Pedro Caixinha y Ricardo Peláez, entrenador y directivo de la Máquina Celeste, a quienes dio las gracias por el aprendizaje y por la confianza recibida, respectivamente.



“Voy a estar agradecido con los dos, tanto a Ricardo (Peláez) como Pedro (Caixinha); creo que Pedro es un excelente entrenador y el cuerpo técnico es un grupo maravilloso tanto en lo humano como en lo deportivo. Creo que me voy sabiendo que me quedé con ganas de aprender mucho de ellos, así que bueno, desearle todo el éxito del mundo y a Ricardo también, fue la persona que confió en mí, que hizo que yo pudiera venir, así que también voy a estar agradecido. Todas las cosas buenas que puedan venir en mi carrera se las voy a agradecer”, añadió.