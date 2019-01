Cruz Azul le cierran la puerta a las críticas tras el mal inicio en la liga

Oaxaca.- Los errores son simples circunstancias de los partidos y los puede cometer cualquiera, es por eso que en Cruz Azul le cierran la puerta a las críticas, aseguró Édgar Méndez en charla con ESTO, mientras que también afirma que ese apoyo y unión son la mayor virtud de Cruz Azul.



“Sí, claro, nosotros siempre hemos dicho que somos una familia dentro del vestuario, somos una familia que no le entra nada de lo que dicen afuera, lo estamos demostrando y lo vamos a seguir demostrando”, expresó el ibérico.

Futbol Stephen Eustáquio refuerzo de lujo para Cruz Azul

Para muestra del apoyo y confianza que existe en el seno cruzazulino, el volante relató que ante la pifia de Guillermo Allison, el equipo se propuso ganar para darle tranquilidad a su compañero.

“Yo creo que no hace falta decirle muchas cosas porque él sabe que el apoyo nuestro siempre lo va a tener, s un gran compañero, una gran persona, un grandísimo portero y como me podía haber pasado a mí, al igual hago un penalti en el área o cualquier cosa y la gente me va a apoyar”, declaró.

“Nosotros tuvimos que sacar la mejor versión y sacar los tres puntos para que Memo estuviera tranquilo y nuestro apoyo lo tiene siempre”, agregó.

El volante consideró que, a pesar de apretar la pelea en su grupo, el equipo debe comenzar a pensar en el duelo ante los Xolos de Tijuana.

Futbol Caixinha y su obsesión con el campeonato

“Sabíamos que si perdíamos estábamos fuera de la Copa, así que nos reunimos en el descanso, tuvimos que sacar la mejor versión de nosotros, es cierto que en el primer tiempo tuvimos el balón, pero no fuimos bastante decisivos en los tres cuartos y a raíz de eso vino el gol de ellos, pero sacamos la mejor versión y ahora toca pensar en el sábado”, remató.