Cruz Azul no cree en maldiciones tras terminar en la cima del torneo

Terminar en la cima del torneo no jugará en contra, pese a lo que reza el dicho de que ‘el primero nunca sale campeón’, los cementeros confían en trabajo y futbol, afirmó Adrián Aldrete.



“Lo hace quien cree en maldiciones, yo no creo en maldiciones y no tengo que trabajar nada. Tengo que laborar en el campo y en lo que me pide Pedro, pero hasta la fecha no nos ha pedido nada que entrenemos lejos de maldiciones, ni pongamos veladoras, ni nada de eso”.

Los malos comentarios recibidos y vibras negativas no entran en el seno celeste. Crearon una muralla al inicio del torneo y ésta se mantiene.

“Lo dije muchas veces que hay personas que no sé si quieran que nos vaya mal, pero no queda otra que trabajar. Es la verdad, lastimosamente hoy en día quien sea ‘contreras’ es lo de hoy, es lo que te da el rating”, comentó Aldrete.

“El equipo está muy hermético, desde la jornada uno lo estuvo y dijimos, que nada de lo que se hablara, que no fuera del equipo, que no nos incumbiera, nosotros teníamos que dejarlo afuera. El trabajo de algunos es dialogar y el de nosotros es jugar y no dejar que eso ni siquiera entre”, explicó el jugador celeste.

El hecho de terminar como líderes no es importante para La Máquina, pues saben que en la fiesta grande arranca otro torneo. completamente diferente

“El que hayamos quedado en primer lugar ya pasó, eso ya no nos cuenta y como tal lo tomamos. Empieza un nuevo torneo para nosotros donde, si bien no es a matar morir, en el primer partido tenemos que saber jugar los 180 minutos y buscar ser lo más regulares que podamos; creo que cuando hemos planteado así los partidos nos han salido buenos resultados”.

GALLOS DE PELEA

El lateral cementero no se fía de que Gallos haya entrado como último de la clasificación.“Llegamos motivados, pero conscientes de que empieza un nuevo torneo. He estado en circunstancias en las que he quedado campeón estando en octavo lugar, entonces esto no dice nada”, cerró.

Los dirigidos por el técnico Rafael Puente fueron uno de los tres equipos de la Liga MX que derrotó a La Máquina celeste en partido de temporada regular. En ese encuentro cayeron por marcador de 2-0 en el estadio Corregidora.

“Fue una caída que nos dolió, pero que también aprendimos mucho porque fue de las derrotas donde más nos dimos cuenta que no nos sobra nada. En los últimos minutos tuvimos desatenciones que aprovechó muy bien el rival y aprendimos de eso”, concluyó el jugador en torno al tema de los Gallos de Querétaro.