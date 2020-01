Cruz Azul vuelve a reír al golear a los Santos

Cruz Azul hizo el milagro, puso al Santo de cabeza y por fin cumplió su sueño, sumar en el Clausura 2020. Ayer todo le salió a La Máquina. Jonathan Rodríguez abrió el marcador; Elías Hernández amplió las plegarias y Luis Romo sentenció la misa, 3-0 final.

La Máquina ya pitó y encendió su motor. Ya tiene puntos en el torneo a costa de unos Guerreros que lo intentaron con todas sus armas, pero la ayuda celestial fue exclusiva de los celestes. Y todavía falta el debut de tres de sus refuerzos...

EL JUEGO

Salir a ganar, no había más opciones para los vestidos de azul y su inicio fue espectacular. ¡A toda Máquina! El reloj marcó el minuto con 51 segundos y el festejo se hizo presente en el Coloso de Santa Úrsula. La infalible Ley del ex apareció y un antiguo santo no falló. Jonathan Rodríguez aprovechó la complicidad de la zaga guerrera, con un derechazo desde la media luna, mandó a guardar la redonda ante la sorpresa de todos, sobre todo de Jona Orozco. Por respeto al equipo que lo trajo a México y donde fue campeón, no festejó.

El complemento volvió a pintarse de azul. Ahora sí, ese dominio lo capitalizó Elías Hernández. El Patrullero no se equivocó y con rencor prendió el balón, que llegó fácilmente a las redes. Orozco quedó inmóvil y con un gran berrinche tuvo que sacar al enemigo redondo de su cabaña.

Los visitantes reaccionaron, tarde, pero lo hicieron y preocuparon a Chuy. Brian Lozano condujo a velocidad y con maestría, disparó, el balón rebasó a Corona, sin embargo, el poste le dijo que no y frustró el festejo del descuento.

Santos cambió la situación y mostró buen futbol en búsqueda su sumar alguna anotación, la cual se concretó, pero el VAR la impidió. El videoarbitraje salvó al portero celeste por su pifia. Todos los Santos ayudaron de forma divina a Cruz Azul y Luis Romo cerró la cuenta.