Dani Alves, sin poder reunir el monto de la fianza y se retrasa su salida de la prisión

El exjugador del Barcelona Dani Alves no podrá salir este miércoles de prisión al no poder reunir por ahora el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza, entre otras medidas, para quedar en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos a su condena por violar a una joven.



Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, la abogada de Alves se ha reunido la tarde de este miércoles en la prisión de Brians 2 con el futbolista para comunicarle que todavía no ha podido reunir el millón de euros, por lo que deberá permanecer en prisión al menos hasta este jueves.