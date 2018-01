Darwin Quintero se defiende en redes luego de las burlas

Luego de la polémica generada en el entorno de Darwin Quintero tras un intentar darle un balonazo al reportero de ESPN, Marcelino Fernández del Castillo, el futbolista colombiano respondió en sus redes sociales a los insultos recibidos.

Tras los diversas agresiones que recibió Darwin Quintero en internet, la mayoría por su color de piel, luego del pelotazo con el que estuvo cerca de golpear a un reportero el colombiano reaccionó en su Instagram y “aceptó” esas burlas. Él está feliz y orgulloso de sus raíces e incluso subió una foto con plátanos en su boca.

“Para los que creen que diciéndome mono me ofenden están perdiendo su tiempo. No se le da importancia a todo lo que escriben acá. Orgulloso de mi color y mi raza. Me encanta el plátano”, posteó.