VIDEO: David Faitelson le dice "sus verdades" a Hugo Sánchez y Tomás Boy

Tremendo agarrón se vivió en el programa Futbol Picante de la cadena ESPN cuando el periodista David Faitelson, en su intervención, defendiendo a la Federación Mexicana de Futbol por otorgarle el banquillo de la Selección Mexicana a un extranjero como Gerardo Martino, le dejó un”raspón” a Hugo Sánchez y Tomás Boy, que también estaban en la mesa.

Martino tiene un curriculum que no tiene ningún técnico mexicano. Yo jamás he visto a Tomás Boy o Hugo Sánchez dirigir al Barcelona fueron las palabras que hicieron explotar a los ex futbolistas

“No dirigió ni a Atlas ni a las Chivas ni a Pumas, ha dirigido a Messi, a Argentina. Eso es una realidad” continuó David.

Posteriormente el Pentapichichi reculó presumiendo su bicampeonato con Pumas, mientras que Tomás Boy se limitó a reírse de la situación.

Faitelson 1-0 Mesa de Futbol Picante pic.twitter.com/0bVb1AHgkF — Jess Espitia (@JessEspitia7) 17 de octubre de 2018