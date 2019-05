David Patiño une sus dos pasiones: futbol y la música

Sus acordes son tan buenos como los goles que regaló con la camiseta de Pumas y la Selección Mexicana. Sus pasos al tocar la guitarra evocan aquellas carreras que realizaba como futbolista, sus canciones directas y melodiosas recuerdan sus respuestas duras y rectas en conferencia de prensa. Es David Patiño, el hombre que disfruta su otra pasión. ¡Queremos Rock & Roll y un poco más!

El futbol es una parte esencial de la vida del hoy estratega, nunca ha podido dejarlo, sin embargo, la música lo ha acompañado a la par y en este momento la disfruta más que nunca, mientras aguarda la llegada de una nueva oferta para dirigir en el futbol mexicano. “He disfrutado mucho toda mi carrera, lo que llega a ocurrir en esta clase de situaciones es algo ya conocido para mí y para todos los entrenadores, hay que saberlo vivir y ampararte sobre todo en tu trabajo y los resultados que diste”, explica el director técnico en charla exclusiva con ESTO.

No se desespera, sabe que los resultados que dio en Pumas le abrirán las puertas en algún club el próximo semestre. Ha tenido charlas informales, lo han sondeado, sin embargo, sus valores no le permiten negociar con alguien que aún tiene entrenador. “Soy muy respetuoso de los tiempos y del trabajo de los técnicos de los demás equipos, no pretendo hacer contacto con equipos mientras tengan entrenador, en ese sentido respeto los tiempos que son y cuando se den las coyunturas adecuadas me acercaré, por el momento he tenido algunas charlas informales sobre lo que viene, pero nada en concreto todavía, pero sí, con mucha ilusión de regresar y tener otro chance”, comenta sonriente y entusiasta.

Además de la música y el futbol, David Patiño ha aprovechado para dar algunas conferencias en Estados Unidos, situación que le ha permitido crecer en una nueva faceta. “Sin duda, todo suma, es decir, recopilar todo lo que se aprendió y lo que se sabe, aparte poderlo transmitir, es lo que de alguna manera nos da esa posibilidad aparte de estudiar todos los partidos y todos los equipos”, reflexiona, al tiempo que comparte los encuentros que ha analizado en los últimos meses. “Estoy viendo los juegos, principalmente de la Champions y la Liga Mexicana, viendo partidos, los modelos, los arreglos técnicos y todo esto”.

Algunos de los momentos más especiales que vivió en Pumas era con una guitarra en la mano para hacer grupo, quizá de ahí nació su exitosa gestión, aunque tiene claro que a su obra maestra le falta un solo de guitarra: el campeonato.

“Muy tranquilo, la gestión que tuve en Pumas fue fantástica, tuvimos 54 puntos en un año, tuvimos dos Liguillas, dos postemporadas de Copa, el rejuvenecimiento del equipo, solamente nos faltó ganar un título, ya no tuve la posibilidad, pero se vendrá eso más adelante”, comparte.

“Ahorita estoy enfocado en mi carrera como entrenador, esto es lo que quiero continuar haciendo en el futuro inmediato, ya veremos más adelante”, remata.