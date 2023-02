Debate dominical | Nuevo seleccionador nacional

José Guadalupe Cruz, ex entrenador de Atlas

“(¿Hay un tema de racismo contra Nacho?) Ojalá que no, quiero pensar que no, la verdad. Porque sería bastante lamentable que en un país como México que no somos primer mundo estemos hablando de racismo. Vuelvo a insistir: Nacho quizá no tenga el perfil de otros entrenadores carismáticos, no llama tanto los reflectores, no es escandaloso, no es polémico, no es mediático, pero es un tipo con capacidad probada.”

“Tuca” Ferreti, ex entrenador de Pumas y Tigres

“Yo creo que el Piojo es un gran muchacho, es un gran entrenador pero hay cosas que lo imposibilitan. Personalmente es un tema muy difícil. Almada es un gran entrenador, es el actual campeón del fútbol mexicano, decir que no me gusta sería estar mintiendo, el trabajo que está haciendo con Pachuca es excepcional, es top en la categoría".

TUDN

“La posibilidad de que Marcelo Bielsa sea entrenador de la Selección Mexicana sigue viva y podría haber una nueva reunión con el estratega argentino para que tome el proyecto del Tri. El Grupo Pachuca no ha dado por terminado el tema por lo que plantea hablar con el estratega y mantener la posibilidad de que sea el elegido.”

Rubén Rodríguez, periodista

“Los tres candidatos finalistas para dirigir a la Selección Nacional: el Piojo Herrera, Guillermo Almada e Ignacio Ambriz”.

Joaquín Beltrán, exjugador de futbol, y comentarista

“Me agrada más el estilo de Guillermo Almada. Es un técnico que sabe trabajar con jugadores jóvenes y ha demostrado su capacidad con finales y títulos en la Liga MX”

Aficionados americanistas

“Claro que sí lo quiero de vuelta (al Piojo Herrera). En el Mundial de Brasil 2014 lo hizo bien, el mejor Mundial de México. Fue el que hizo el mejor papel en una Copa del Mundo y tiene elementos porque ya conoce lo que es estar ahí”.

José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’, ex entrenador del Puebla

“El ‘Piojo’ Herrera llegaría por imposición. Miguel sería el favorito para las autoridades debido a que acepta participar a eventos ajenos al deporte. Se presta a todas estas cosas de partidos, se presta a que hoy nos concentremos por tres días, pero uno de esos se va en comerciales y se presta a todo ese tipo de cosas, a jugar tres veces contras Surinam o Trinidad y Tobago”.

Javier ’Chicharito’ Hernández, Héctor Herrera, Alan Pulido, exjugadores

1.- “Con el Piojo tuve una muy buena experiencia y creo que fue muy gratificante en su paso por la Selección, pero siempre lo he mencionado, en estos temas, aquí hasta parece política.” 2.- “El Piojo tiene mi voto. Yo lo vería bien porque el tiempo que estuve con él nos fue muy bien, tenía muy buena relación con él, desgraciadamente por cosas extra cancha se tuvo que hacer a un lado de la selección, pero dentro del trabajo que él hacía la unión del grupo, no tengo cómo decirle que no.” 3.- “EL Piojo es un técnico que me gusta muchísimo, más que es mexicano, conoce y sabe el lado futbolístico de cada uno. Él jugó futbol profesional, conoce y sabe el instinto del jugador, le vendría muy bien y más con esa experiencia que ya tuvo una Copa del Mundo”.