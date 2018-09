Deschamps, decepcionado porque ningún francés figura como finalista a The Best

París.- El seleccionador francés, Didier Deschamps, se mostró este lunes "decepcionado" tras conocer que ninguno de los 23 campeones del mundo figuran en la lista de tres candidatos al trofeo de mejor jugador de la FIFA.





Esto fue lo que dijo el técnico en rueda de prensa, previa a la concentración para preparar los dos próximos duelos de Francia:

Creo que un francés lo habría merecido. No solo por haber ganado el Mundial, también por la temporada que han hecho. Estoy decepcionado por ellos. Al menos merecían estar entre los tres finalistas.



Se trata de la primera vez que los "bleus" se juntan tras haber ganado el pasado mes de julio el Mundial de Rusia, y lo hacen para enfrentarse el próximo jueves a Alemania y el domingo a Holanda en la Liga de Naciones.



Deschamps sí figura entre los candidatos al título de mejor entrenador del año junto a su compatriota Zinedine Zidane y a su homólogo de Croacia, Zlatko Dalic.



Los galardones de la FIFA se atribuyen en función de las opiniones de los seleccionadores, de los capitanes de los equipos, de periodistas y de votos de aficionados recolectados vía internet.



El técnico francés, en su primera rueda de prensa desde la victoria en Rusia, aseguró que el segundo título de campeón del mundo de Francia "no debe ser un lastre" para sus jugadores, al tiempo que reconoció que su equipo "ha ganado un nuevo estatus".



"Hemos entrado en el más alto nivel y la gente nos mirará de forma diferente. Eso nos obliga a una mayor exigencia", señaló.



Deschamps reconoció que para él no fue fácil volver a la rutina tras haber ganado en 1998 el Mundial y recomendó a sus jugadores "nutrirse de la experiencia para mejorar".



Deschamps, que se ha marcado como prioridad la clasificación para la Eurocopa de 2020, aunque consideró "lógico" convocar a una mayoría de los que ganaron el Mundial, puso el acento en que "la puerta de la selección está abierta" y reconoció que hay medio centenar de jugadores que sigue de forma regular.



Señaló que su equipo tiene "margen de progresión", al tiempo que destacó que no han dejado de mejorar desde que alcanzaron los cuartos de final en el Mundial de Brasil, la final en la Eurocopa de Francia y el título en Rusia.



El seleccionador puntualizó que el capitán del equipo, Hugo Lloris, no estará en condiciones de jugar los dos próximos duelos, por lo que ha convocado al meta del Montpellier Benjamin Lecomte.



Pero, al igual que los otros internacionales, Hugo Lloris estará el domingo en el Estadio de Francia para ser homenajeado por el público francés antes del duelo contra Holanda.