Detectan en México venta ilegal de boletos para el Mundial Rusia 2018

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó a 33 agencias de viajes con irregularidades en sus ofertas para el Mundial de Rusia 2018 y cinco portales de Internet que venden boletos para los partidos sin autorización.

El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, recordó que los boletos para los partidos de la justa mundialista sólo pueden ser adquiridos por dos vías: de forma directa en la página de FIFA o por medio de la agencia de viajes autorizada Mundo México que se localiza en Guadalajara.

Futbol FIFA presenta demanda contra "Viagogo" por vender entradas del mundial

Esta agencia es la única empresa mexicana hasta el momento autorizada por Match Hospitality (agencia autorizada por la FIFA para la venta de boletos) para vender las entradas en México, detalló.

En rueda de prensa, aclaró que hasta el momento no se tienen quejas o denuncias por parte de consumidores, no obstante, se realizó un operativo de vigilancia en el que supervisó a 807 agencias de viaje, de las cuales 33 tenían irregularidades que fueron subsanadas en el momento.

La Profeco informó que suspendió la operación de 13 agencias que ofertaban paquetes con boletos para el Mundial sin la autorización correspondiente.

Además, alertó a los consumidores a no adquirir boletos de las páginas de Internet VIAGOGO, STUBHUB, TICKETBIS, BOLETIA y TEAM AGENCY o cualquier otra similar, debido a que no están autorizadas y por tanto, las entradas no serán válidas en Rusia, e incluso podrían meterse en problemas legales en ese país.