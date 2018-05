Diego Lainez maravilla al mundo en Toulon tras duelo ante Inglaterra

Diego Lainez fue nombrado hombre del partido en el duelo entre la Selección Nacional e Inglaterra, categoría Sub-21, en el torneo Esperanzas de Toulon por lo que el elemento del América se dijo bastante feliz y afirmó que este tipo de competencias hacen que el mundo te vea.

“Desde otros torneos me vienen siguiendo y quiero hacer las cosas bien. Quiero seguir remarcando y haciendo las cosas bien porque jugar al mejor nivel del mundo, yo creo que es el sueño de todo futbolista”.

El juvenil de 17 años cuenta con un recorrido fuerte, para su edad, en Primera División, y es ese hecho el que le ayudó a mentalizarse de una manera diferente al resto de sus compañeros.

“A mí me gustan este tipo de partidos. La verdad que me tocó debutar muy chico y estar en el mejor equipo de México ayuda a formarte y a ver las cosas de una manera distinta”.

De la misma forma, Lainez agradeció los elogios por parte de la prensa francesa y aclaró que su propósito es ayudar al equipo en la zona en la que el técnico lo necesite.

“Muchas gracias. Me siento mejor atrás del centro delantero o por la derecha. Yo me adapto a la función que me pidan”, expresó para el medio oficial del torneo.

Mientras que no quiso entrar en complicaciones cuando le preguntaron por su equipo favorito en el Viejo Continente, pero aseveró que es donde se juega el mejor futbol del planeta.

“Hay muchos. Es una pregunta difícil, pero yo creo que aquí están los mejores equipos del mundo, sin duda”, finalizó entre risas.