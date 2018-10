Diseñan playeras de la “fusión” de Chucky y Guti en PSV

Las grandes actuaciones de los jugadores mexicanos del PSV, Hirving Lozano y Eric Gutiérrez, hacen que los aficionados les tengan un cariño especial y constantemente intentan demostrarlo con diferentes detalles.



En esta ocasión una diseñadora que es fiel seguidora del equipo granjero, decidió crear una playera con el tradicional festejo que hacían desde que se combinaban en Pachuca para marcar goles.

El Chucky Is On Fire!! Victoria del PSV vs VVV 4-0. Lozano (2),De Jong y Guti ( 2do gol en la eridviese) descontaron por el PSV pic.twitter.com/LVvTRBwWKU — JL Camacho (@ibra311) 6 de octubre de 2018



La “fusión” quedó demostrada en el debut de Eric Gutiérrez, misma pose que aprovechó la usuaria de Twitter @ZonnenbergLaura, quien ya había realizado una playera de Luuk De Joong anteriormente.

Hehe de drukker is gevonden. Dit gaat hem ongeveer worden! Door de vele aanvragen zie ik alleen door de bomen het bos niet meer. Wil je er een? Graag even je naam+maat dm'en of appen. Maten S t/m XXL. 25 eu is ie voor jou. Tot zover dit marktplaats bericht. Joe! pic.twitter.com/6hpV52dfKr — Laura (@ZonnenbergLaura) 20 de septiembre de 2018

Los futbolistas mexicanos del PSV se encuentran concentrados con la Selección Mexicana y una vez terminen el compromiso ante Chile el próximo martes, regresarán a su actividad con el club granjero.



¿Qué es la fusión?

Este festejo de los futbolistas mexicanos está inspirado en Dragon Ball Z, cuando Goku decide enseñarle la danza a Goten y Trunks como último recurso de vencer a Majin Boo.