Santos recibe al Toluca en el primer partido de la final

FICHA TÉCNICA



FECHA: Jueves 17 de mayo del 2018



HORARIO: 20:00 horas



ESTADIO: TSM



TRANSMISIÓN: TV Azteca (Canal 7), Televisa (Canal 5), Imagen TV



Torreón.- Juntos, el cielo y el infierno se unieron antes de la batalla entre el bien y el mal. Santos Laguna y Diablos Rojos estuvieron en el mismo sitio, pero no coincidieron mucho tiempo. Sólo Robert Dante Siboldi y Hernán Cristante se dieron la mano y se desearon éxito antes de la lucha bíblica.

Ambos ex porteros bromearon y recordaron su etapa en Gimnasia, así como su calidad, la cual los trasladó a México y ahora presumen alas y cuernos. Robert es pureza y Hernán, pura maldad. Los técnicos que buscan el título del Clausura 2018 fueron respetuosos, se dieron la mano y luego cada uno volvió a lo suyo.

En otra parte del recinto, Antonio Ríos, Rodrigo Salinas, Luis Quiñones y un ángel vestido de demonio atendieron a los medios de comunicación. Los elementos choriceros sacaron llamas en sus declaraciones.

Los escarlatas quieren volver a triunfar sobre la humildad lagunera, en pasajes anteriores ya lo hicieron.

Fueron varios minutos de diálogo entre los mexiquenses y las cámaras. Luego de eso los cuatro enviados del diablo se unieron y posaron para las fotografías. Las sonrisas del “Cocho”, además de Quiñones, Salinas y Reyna delataron su alegría.

Ya con el azufre a un lado, los laguneros aparecieron. Carlos Izquierdoz, Julio Furch y José Abella abrieron alas para interactuar con los reporteros.

Sus comentarios, cargados de entusiasmo, se escucharon en la sala del lugar, hasta aureolas les salieron. La interacción concluyó y también ellos se abrazaron para mostrarle a los Diablos que el bien triunfará. El cielo se abrió, los demonios salieron y la lucha comenzó.

Santos también fue líder cuatro semanas: Siboldi

Si Toluca terminó el torneo en lo más alto de la tabla general e hilvanó nueve juegos sin caer, Santos no se quedó atrás. Los Guerreros también estuvieron en la cima. Robert Dante Siboldi lo puso en la mesa y se lo recordó a los Diablos Rojos: “Toluca ganó nueve seguidos, eso los posicionó en el liderato, pero Santos también fue líder cuatro semanas, entonces es un juego parejo”, advirtió.



Siboldi no se achicó, los albiverdes ya echaron a equipos que fueron señalados como favoritos: “No hay factor sorpresa para enfrentar al Toluca, tenemos que mostrar la misma idea, jugar como lo hicimos todo el torneo, respetar al rival, nos tocaron América y Tigres, ahora es el líder, es lo mismo para nosotros”, destacó.

El “Flaco” insistió en ver parejo el juego: “Independientemente de los buenos momentos, va a ser una gran final, nosotros vamos a realizar el mismo futbol que nos caracterizó a lo largo del torneo”, adelantó.

Los Guerreros están en pie de lucha: “Santos tiene como virtud la entrega y la lucha, no dar un balón por perdido, pelear hasta el último minuto, estamos bien en términos generales, listos para el juego”, advirtió.

Robert ve “muchas ganas en los muchachos, tiene la ilusión de hacer un gran juego, estamos cerca del objetivo que nos trazamos al comienzo de nuestra aventura”, aseguró Siboldi. El técnico lagunero repitió lo que le dijo a ESTO un día antes: “Djaniny es elegible, no quisimos que se inflamara su hombro, por eso no jugó el partido pasado, pero ya está en perfectas condiciones”, dijo optimista.

Cristante busca una estrella más para el escudo de los Diablos

Torreón.- Hernán ganó seis títulos como jugador escarlata; fue pieza clave en el crecimiento y consolidación del Toluca, pero quiere más. Cristante busca una estrella más para el escudo de los Diablos. La once es su misión: “Vamos a intentarlo, queremos darle un título más al Toluca, a Don Valentín, él ha hecho un gran esfuerzo desde que su padre tomó al equipo, el ascenso ha sido continuo a través del tiempo hasta colarse entre los grandes”, dijo el técnico rojo.



Cristante insistió en su objetivo: “Vamos a tratar de llevar un trofeo más a la vitrina del Toluca, no es fácil, es una tarea compleja, pero lo vamos a buscar”, expresó en conferencia.

Hernán sabe que el mal ha triunfado sobre el bien, pero eso lo dejó atrás: “La historia no juega, las estadísticas son pasado, no dicen absolutamente nada. Santos y Toluca tenemos fortalezas y debilidades”, comentó.

La inercia dice que los Diablos Rojos son superiores al Santos, pero Hernán insistió en no fijarse en eso: “El equipo que haga mejor las cosas va a tener más chances de levantar el título, esto es futbol, es muy complejo, los dos queremos lo mismo, si las estadísticas dicen una cosa, pues que sigan a nuestro favor”, pidió.

El histórico cancerbero rojo sabe lo complicado que es jugar en suelo lagunero: “Torreón es una plaza agradable para jugar, la gente se hace presente en el juego, es bonito venir, sentir la presión de un estadio motiva a los jugadores, es una plaza digna para que la familia venga también”, destacó.

Hernán no puso pretextos de ningún tipo, si hace calor o no le da igual: “Queremos disfrutar el partido, no es el horario habitual, la cancha puede ser rápida, pesada, pero los jugadores se tienen que adaptar rápido, no es excusa”, dijo.

ELOGIOS

Sobre su pasado con Robert Dante Siboldi, Cristante fue breve: “A Robert lo conocí a finales de los 90, yo empezaba, rotábamos la posición en las reservas, él es un profesional, hace las cosas bien, fue un gran portero, tuvo grandes momentos”, cerró, esperanzado en que los astros se inclinen a su favor y pueda conquistar la copa.