Arranca la jornada 1 del Guardianes 2020, te decimos dónde ver los partidos

En medio de contagios por coronavirus, en los que la Liga MX ya acumula 94 casos positivos, este viernes 24 de julio regresa la actividad del futbol mexicano con el duelo entre Necaxa y Tigres (TV AZTECA), que se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

La Jornada 1 del Guardianes 2020 continúa el sábado, cuando se vean las caras Chivas-León (19:00 IZZI), Cruz Azul -Santos (21:00 TUDN) y Xolos- Atlas (21:00 FOX Sports).

Para el domingo Pumas recibe a Querétaro en Ciudad Universitaria (12:00 TUDN) y Monterrey se mide al Toluca (19:00 FOX Sports).

El lunes originalmente la jornada la cerraban Pachuca y el América(2o:00 Fox Sports), pero tras los recientes casos de Covid-19, los pospuestos San Luis -Juárez (18:00) y Mazatlán-Puebla(22:00) también se jugarán ese día.

Guardianes 2020, honor a quien honor merece

Pasión y afición debajo de uniformes quirúrgicos, garra auriazul y líneas rojiblancas entre batas desechables, gafas protectoras en tinte celeste, guantes y caretas acompañan a los colores azulcremas, esmeraldas y hasta rojinegros, ya que los Guard1anes de la salud están más que listos para el inicio de un nuevo torneo del futbol mexicano.

Sin bajar la guardia y menos en tiempos de Covid-19, la playera de su equipo favorito comulga con el uniforme heroico, aquel que la ha hecho frente a las diversas batallas deportivas y a las de la pandemia, ya que como buen personal hospitalario, también son seres humanos con gustos y pasiones, con errores y aciertos, con aprendizajes y experiencias que los convierten en personas comunes y corrientes, pero a la vez tienen la virtud de salvar vidas, una profesión determinante en México y en el mundo.

Y a minutos de un nuevo torneo en el futbol mexicano y con las casi 40 mil muertes en el país, la reflexión llega a la hora de atender a los pacientes de Covid-19, ya que al igual que un partido de noventa minutos, el personal médico entre doctores, enfermeras, epidemiólogos, laboratoristas, camilleros, personal administrativo, de intendencia, y hasta choferes de ambulancias se convierten en piezas fundamentales de una alineación, la misma que montan entrenadores a la hora de plasmar su mejor estrategia en busca de vencer al rival.

Cual partido de futbol, estudian al enemigo, valoran, luchan, atacan y contratacan sin temor a equivocarse, no bajan la guardia y menos a la hora de trabajar y salvar vidas, ya que así como buscan el alta médica del paciente, el futbolista anhela el grito de gol y la victoria.

El agradecimiento hacia el personal hospitalario no termina y no cesará en días complicados, las cifras de muertes e infectados no tiene límite, pero también el gran número de recuperados se debe al enorme esfuerzo que realizan ellos, quienes con horarios laborales que rebasan sus horas habituales, marcas de batallas ante el roce de las caretas y la preocupación de contraer y llevar el virus a sus casas y familiares los convierten en los verdaderos héroes sin capa.

ESCUCHA NUESTRO PODCAST | El regreso de la Liga MX, ¿estamos preparados?

México y el mundo se rinde a ellos, pues tan importante es la labor de médicos y enfermeras como el del personal administrativo y de intendencia que día a día atiende y lucha contra el Covid-19 en hospitales, clínicas y sanatorios, que sin la oportunidad de trabajar desde casa, arriesgan sus vidas para salvar a más, una labor titánica que entre infinitas gracias y un diluvio de aplausos sería poco para honrarlos.

Los días pasan y las cifras de infectados y fallecidos se acrecienta, semáforos epidemiológicos, test y la nueva normalidad no ayudan del todo para tener un verdadero escaparate o una auténtica salida hacia lo que era antes, una vida sin virus o contagios.

De codo a codo con pacientes y sociedad, el personal hospitalario está más fuerte que nunca, atienden y explican los protocolos correctos en el cuidado de Covid, pero también buscan liberarse de esa tensión que los lleva marcados desde hace 140 días de confinamiento en México, y es ahí donde el regreso de la Liga MX se convierte en el principal escaparate, su válvula de escape.

Si bien recién finalizó la Copa GNP México, el Torneo Guad1anes 2020 es punto y aparte, y el personal hospitalario lo sabe, lo espera con ansia, desempolvan, playeras, banderas y bufandas para apoyar desde el televisor a su equipo favorito, a los colores que aprendieron a querer desde temprana edad, esos mismos que llevaban tatuados como el de su profesión.

“Siempre le he ido a los Pumas, siempre, desde pequeña, mis padres me invitaron a irle a la UNAM, es mi club favorito”, cuenta la doctora, Meredith Sánchez, quien sin perder la sana distancia, con gafas protectoras y cubrebocas N95 presume las tonalidades en azul y oro junto a la sonora Goya.

El regreso del futbol mexicano representa un alivio y no solamente para ellos sino para la sociedad mexicana, ya que muchos seguidores serán beneficiados al pausar durante noventa minutos las malas noticias sobre el Covid, el Guard1anes 2020 “no será la solución, pero sí un recurso para olvidar el trago amargo de esta pandemia”.

“Pasan los días y los meses, en la radio, en las calles, en el televisor y en todos lados se habla del Covid y las muertes, pero creo que debemos tener presentes nuestros gustos que nos ayuden a distraernos y no solamente a nosotros (los médicos), sino a todos en sí”, relata la doctora, Andrea Coaxilo.

La pandemia no concluirá de la noche a la mañana en nuestro país, pero el futbol será una de las buenas noticias entre todas las malas que se han dado desde a inicios de marzo: “Esta epidemia está y seguirá, debemos aprender a vivir con ella, pero eso no nos va a prohibir apoyar y seguir los duelos de mi equipo”, reporta Eduardo Aranda, uno de tantos epidemiólogos que atiende la emergencia sanitaria.

Camilleros, personal de trabajo social, intendencia y administrativo, y hasta choferes de ambulancias están indirectamente relacionados con el coronavirus, pero ello no implica aportar su granito de arena a la causa. “Seguramente los días que le toque jugar a nuestro equipo, debajo de los uniformes traeremos puesta la playera de mis Rayos”, dice alegremente Iván Ruiz, personal del departamento de farmacia y al igual que Iván, Érick Carrillo, un camillero llegará a casa, después de la jornada laboral, y prenderá el televisor para no perder detalle de cada una de las próximas 17 jornadas del Guard1anes 2020.

El nuevo torneo ya está aquí, ya no hay tiempo para esperar, un certamen diferente, sin el apoyo y júbilo en las tribunas, un campeonato que no será para el monarca, sino más bien para todo el personal hospitalario de México que lucha contra el Covid-19, un Guard1anes 2020 que será dedicado a ellos y su labor.