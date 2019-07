Edson Álvarez, a un paso del Ajax

El momento de dejar el nido llegó para Edson Álvarez. La oferta formal que América esperaba por su jugador ya está sobre la mesa y todo está encaminado para que sea nuevo jugador de Ajax, equipo holandés que fue la sensación de la pasada Champions League y uno de los dos más importantes del país europeo.

El “Machín” sabe que no será más parte de las Águilas. Incluso, fuentes cercanas al jugador confirmaron a ESTO que, pese a estar presente en el Campeón de Campeones, ya no bajó a la premiación por respeto a los que serán ya sus ex compañeros, a sabiendas de que no estará con el plantel.

El interés por Álvarez no es nuevo en los Países Bajos. Desde hace meses está el seguimiento hacia su desempeño y el deseo de ficharlo surge de su versatilidad para jugar más de una posición, así como la experiencia que ha acumulado como mundialista e indiscutible en América.

La propuesta que los de Amsterdam han lanzado es superior a los 15 millones de euros y satisface tanto a Edson como a los de Coapa.

Se espera que esta misma semana se concrete el acuerdo siempre y cuando todo fluya como hasta ahora y Ajax agilice los contactos y negociaciones.