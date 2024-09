Edson Álvarez “lloró todo un día” cuando el Ajax tiró su fichaje con el Chelsea

El mexicano Edson Álvarez fue el objeto de deseo del Chelsea durante más de un año, especialmente cuando el cuadro de Londres era dirigido por Thomas Tuchel, tanto así que cuando el alemán se fue al Bayern Múnich, mantuvo su interés, aunque sin poder concretar la firma del Machín.

La idea era que el originario de Tlalnepantla, Estado de México sería pieza clave en la media cancha blue, y claro, el Chelsea se convertiría en el club más importante en su carrera.

El dinero para firmarlo cuando estaba en el Ajax no era problema, de hecho, el club Londinense ha gastado cerca de dos billones de euros en la era de Todd Boehly como dueño del club. Se habla de que hace un par de años la oferta por el mexicano rondó los 60 millones de euros.

Sin embargo, la ilusión de Edson Álvarez por llegar a un club grande de Europa fue tanta que confesó llorar todo un día por la frustración que esto significó.

“Lloré todo un día y luego demostré que soy una persona fuerte. Claro que la decepción duró un tiempo, pero creo que todo pasa por algo. Tal vez aún no era el momento adecuado. Llegará mi momento, 100%. Eso está en las manos de Dios y mías. Y estoy trabajando duro para estar listo para un nuevo desafío”, comentó en charla con De Telegraaf.

¿Por qué Chelsea no pudo fichar a Edson Álvarez?

Todo parecía listo para que los Blues pudieran anunciar la contratación del nuevo dueño de su media cancha. El propio Edson Álvarez habló al respecto en una entrevista con el Burro Van Rankin, donde destacó que fue el Ajax el que se negó a dejarlo ir.

“Realmente, en el año tres (en Ajax), yo tuve para ir a Chelsea, el avión me estaba esperando en el aeropuerto. Cuando el Ajax me dijo sabes que: ‘no vas’. Que la gente crea o no crea, a mí me da exactamente lo mismo, yo soy el que está aquí y el que lo está viviendo. Yo estuve a una hora de subirme al avión e ir a firmar a Chelsea y el Ajax me dijo: ‘no te vas’. Y pues no te vas, ¿qué haces? Ni modo que te vayas”, dijo.

Por su parte, el representante del futbolista tuvo una charla con ESPN, donde reveló que Ajax decidió no dejar ir a su mediocampista debido a que no tenían un sustituto para él, así que decidieron no cooperar en la que habría sido la venta más cara de la historia para un mexicano.

¿Todavía interesa Edson Álvarez al Chelsea?

Aunque en el pasado verano no hubo ningún reporte que ligara a Edson Álvarez con el Chelsea, a principios de año se reportó que estaba considerado como una opción para reforzar el medio campo.

De acuerdo con los reportes, los Blues estarían dispuestos a pagarle 50 millones de euros al West Ham por los servicios del Machín, quién llegó a los Hammers en sustitución de Declan Rice, quien se fue al Arsenal.

Una de las razones por las que pudo no existir un nuevo acercamiento es el cambio de técnico en el Chelsea, pues con la salida de Mauricio Pochettino y la llegada de Enzo Maresca, varios jugadores salieron de la institución y llegaron otros tantos.

Además, en la media cancha Romeo Lavia destacó este inicio de torneo y durante la pretemporada como el acompañante ideal para Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

¿Qué clubes buscaron a Edson Álvarez antes del West Ham?

No solo se convirtió en el deseo del Chelsea, sino que además, otros clubes grandes del continente entraron a la pelea por sus servicios.

Uno de los clubes que más cerca estuvo de cerrar la firma del Machín fue el Borussia Dortmund, sin embargo, tampoco logró recalar en la Bundesliga.

Rumores también lo colocaban en el Bayern Múnich, y más recientemente, el periodista Fabrizio Romano lo puso en la órbita del Manchester United.

