Edson Álvarez podría salir del Ajax: equipos de la Premier rondan al mexicano

El mediocampista mexicano Edson Álvarez ha sido el mejor jugador de nuestro país jugando al más alto nivel europeo desde hace ya un par de temporadas. Además de volverse vital en el parado táctico de su equipo, el Ajax de Amsterdam, se ha vuelto uno de los mejores contenciones del mundo, lo que ha llamado la atención de tres equipos de la mejor liga, quienes estarían haciendo todo lo posible por comprarlo.

De acuerdo al reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, ‘El Machín’ tiene tres ofertas para irse a jugar al futbol inglés, sin embargo el Ajax estaría haciendo todo lo posible por mantenerlo en el equipo ante todas las salidas que se han dado en su cuadro titular en este periodo de transferencias:

“Hay dos o tres clubes de la Premier League con ganas de fichar a Edson Álvarez. No será fácil, pero algo se mueve alrededor de Álvarez”.

Futbol Edson Álvarez se corona campeón en la Eredivisie, con gol incluido [Video]

Aunque no se dieron a conocer los nombres de los equipos, se habla de que uno de ellos sería el Manchester United, en donde dirige su ex entrenador, Erik Ten Hag, quien ya se ha hecho con los servicios de ex jugadores del Ajax como Donny van de Beek y Christian Erikssen, además del fuerte interés por Antony.

Edson Álvarez no se distrae ante tales rumores y ha dejado en claro más de una vez que se encuentra 100% concentrado en cumplir su labor con el Ajax en esta temporada y seguir siendo pieza vital del equipo cinco veces campeón de la UEFA Champions League.

La llegada de Casemiro complica su llegada a Old Trafford

Esta semana los Red Devils hicieron una de las mejores compras en lo que va de este mercado de transferencias al adquirir al mediocampista brasileño Casemiro, proveniente del Real Madrid, a cambio de 60 millones de libras más 10 millones en variables. El seleccionado de la Canairinha llega a llenar un enorme hueco en el mediocampo inglés que ha sufrido en el inicio de esta temporada y sin duda, vendrá a potenciar el andar del equipo.

Publicado originalmente en ESTO