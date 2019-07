¡Edson Álvarez usará el 4 en el Ajax!

El defensa mexicano Edson Álvarez viajó la noche del sábado para Ámsterdam y apenas aterrizó se presentó con la gente del Ajax para realizar las pruebas médicas, mismas que pasó sin ningún problema.

Ver esta publicación en Instagram #𝕍𝕒𝕞𝕠𝕤𝔼𝕕𝕤𝕠𝕟 Una publicación compartida por AFC Ajax (@afcajax) el 22 de Jul de 2019 a las 4:21 PDT

Tras todo este proceso, el ex jugador de América estampó su firma con el equipo de Holanda y con ello finalizó su traspaso; sin embargo, no acabó aquí, pues también se dio a conocer el número que utilizará en su nuevo club.

👕 ¡NÚMERO CUATRO! 😍⁰⁰Buy now -> https://t.co/c1iv7r541V #VamosEdson pic.twitter.com/a87QL8vlIz — AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2019

Como ya se había dicho anteriormente, Edson llega para suplir la baja de De Ligt, quien se marchó a la Juventus y con ello, el mexicano será quien tenga el número “4”, que dejó vacante el joven holandés.

El mexicano también dedicó unas palabras para los aficionados del Ajax, agradeció la oportunidad y además en sus redes sociales dejó un mensaje sobre su sentir al fichar con el multicampeón de Europa.